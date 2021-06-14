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女性病程較長 新冠肺炎加重不平等

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

年輕女性新冠肺炎患者的病程往往較長，經濟、社會地位恐也因此遭到弱化！多間護理診所反應，新冠肺炎長病程的患者以年輕女性為主，且工作遭到嚴重影響。科學家認為，病程拉長可能與女性靈敏度較高的免疫系統有關，而類固醇等藥物是可能的治療手段。

長病程患者多為女性

經營倫敦北部一間新冠肺炎染疫後護理診所的梅麗莎·海特曼指出，診所治療的患者中，高達66%為女性，且其中許多人都是全職工作者，並有自己的孩子要照顧，這些女性中更有25%因病情而完全無法工作，「從經濟角度來說，這是一場災難。」

據衛報報導，在過去的 12 個月的疫情觀察中可發現，新冠肺炎急性病例與住院個案以男性與50歲以上中年人為主，但病程較長的個案則多數較為年輕，並以女性族群為主，且類似的性別差異在世界各地變得更加明顯，也因此年輕與中年婦女的社會地位與健康狀況，都遭到嚴重的弱化。

世界經濟論壇也指出，新冠肺炎大流行擴大女性在經濟和健康的不平等，且將嚴重破壞後續經濟成長趨勢，呼籲各國執政者將女性視為經濟復甦最核心的協助對象。

病程拉長的原因

紐約大學長島醫學院助理教授朱莉·努斯鮑姆指出，女性相關疾病的研究資金與關注缺乏是相關研究停滯的根本原因，但有某些偏見導致研究在面對女性病痛時傾向於以「情感或個性因素而不是醫學原因」解釋。

目前有科學家認為，育齡婦女對病原體存在激烈的反應性免疫反應，是用以支持懷孕期間更高的保護需求，而新冠肺炎病毒的殘骸在人體內殘留數月，而女性免疫反應也持續發生慢性發炎反應、對抗這些殘骸，並導致疼痛、疲勞和腦霧等症狀。

因此，有科學家建議，如果在新冠肺炎長病程女性患者體內的抗體水平特別高，可以利用類固醇等免疫抑製藥物治療。

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