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6月14日疫情懶人卡／金融機構疫情擴大 元大、華銀再增確診者

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月12日疫情懶人卡

▌元大金旗下元大證券增六人確診 現場服務採預約制

元大證券陸續發現有六名分公司同仁確診新冠肺炎，元大證券除了讓該分公司全體前後台人員全部進行快篩與PCR核酸檢測，並居家隔離，及症狀輕微的確診同仁入住防疫旅館進行隔離之外，分公司維持營運不中斷，已全部由總公司與其他分公司派員支援該分公司運作。

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▌快篩結果出爐 華銀總行再增2員工確診

華南銀行松仁路總行大樓今日新增2名內勤員工確診新冠肺炎，昨（12）日因總行2名內勤員工通報確診，華南銀行即請確診員工同辦公樓層所有員工儘速完成快篩及PCR檢測，截至目前為止，除前述4名確診，及3名被通知居家隔離外，其餘快篩或PCR檢測結果皆呈陰性。

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新冠肺炎 COVID-19

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【三級警戒滿月】一場「疫情與教育」戰爭 數位落差的矛盾與緊張成最大挑戰

「媽媽，我的筆電沒聲音，手機有聲音」、「阿嬤，筆電看得到考試卷，可是手機看不到！」這是最近一個月許多偏鄉孩子遠距上課時的「日常」，也是一場「疫情與教育」的戰爭。各級學校因疫情「停課不停學」滿一個月，照見台灣數位落差；對學校教育而言，最大挑戰則是外界對線上教學品質的質疑，造成政府、校長、家長、老師之間的矛盾和緊張。

【總編開箱】真正驅邪避疫端午 何時重見團結齊心的龍舟？

今天是端午，在傳統節氣上是個要閤家團圓的日子。去年已經有疫情，但我們不過是停止了一些公眾活動，沒有像今年，總統三令五申拜託大家留在家裡，避免移動，減緩病毒可能的傳布。也是史無前例的狀況，交通部長不是忙著讓疏運順暢，而是要增加阻礙，讓民眾減少上高速公路，減少移動。高速公路上的車是少了，但平面道路堵得要死，許多辦事送貨的全部叫苦，交通部連忙彈性放寬，不要讓堵車連救護車都給堵死了，誰也難擔這責任。

見父肺部Ｘ光片 確診女童嚎啕

「孩子，妳怎麼哭了？妳在哭什麼？」一名六歲女童日前在雙和醫院哭泣，醫師柯世祐詢問怎麼哭了？原來她日前確診被送至集中檢疫所...

居家快篩試劑 最快一周後抵台

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