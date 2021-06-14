聽新聞
test
0:00 / 0:00
6月14日疫情懶人卡／金融機構疫情擴大 元大、華銀再增確診者
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月12日疫情懶人卡）
▌元大金旗下元大證券增六人確診 現場服務採預約制
元大證券陸續發現有六名分公司同仁確診新冠肺炎，元大證券除了讓該分公司全體前後台人員全部進行快篩與PCR核酸檢測，並居家隔離，及症狀輕微的確診同仁入住防疫旅館進行隔離之外，分公司維持營運不中斷，已全部由總公司與其他分公司派員支援該分公司運作。
▌快篩結果出爐 華銀總行再增2員工確診
華南銀行松仁路總行大樓今日新增2名內勤員工確診新冠肺炎，昨（12）日因總行2名內勤員工通報確診，華南銀行即請確診員工同辦公樓層所有員工儘速完成快篩及PCR檢測，截至目前為止，除前述4名確診，及3名被通知居家隔離外，其餘快篩或PCR檢測結果皆呈陰性。
疫情快報
▪【疫情專題】各縣市疫苗統計 新的施打順序表
▪【整理包】75歲以上怎麼預約打疫苗？各縣市規定與辦法一次看
▪【今日疫情懶人卡】金融機構疫情擴大 元大、華銀再增確診者
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言