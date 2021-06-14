6月14日疫情懶人卡／金融機構疫情擴大 元大、華銀再增確診者

今天是端午，在傳統節氣上是個要閤家團圓的日子。去年已經有疫情，但我們不過是停止了一些公眾活動，沒有像今年，總統三令五申拜託大家留在家裡，避免移動，減緩病毒可能的傳布。也是史無前例的狀況，交通部長不是忙著讓疏運順暢，而是要增加阻礙，讓民眾減少上高速公路，減少移動。高速公路上的車是少了，但平面道路堵得要死，許多辦事送貨的全部叫苦，交通部連忙彈性放寬，不要讓堵車連救護車都給堵死了，誰也難擔這責任。

2021-06-14 05:50