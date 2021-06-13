東吳大學1住宿生確診 74人PCR陰性

東吳大學一名住宿生確診新冠肺炎，北市昨天協助74名同棟高風險住宿生及職員篩檢，PCR核酸檢測結果已出爐，皆為陰性。

東吳大學北投泉思學舍一名住宿生於11日下午6時左右告知確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），北市府昨天出動防疫巴士，協助同棟高風險學生及職員篩檢。

台北市政府今天表示，昨天共協助74名學生及職員篩檢，快篩結果皆為陰性，PCR核酸檢測結果也為陰性。

台北市副市長黃珊珊昨天表示，住宿生男生女生都有，但分住在不會互相交流的不同樓層，所以不會一人確診就全棟快篩，還是要依照染疫風險分為紅、黃、綠區，高風險的優先篩檢。

東吳校方強調，該名確診學生的室友都早已返鄉，自從防疫進入3級警戒後，都維持一人一室居住，且都是套房未使用公共衛浴。

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