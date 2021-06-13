快訊

直播／本土+174例、增26死亡個案！ 陳時中：病例在減少

這批疫苗會來台灣嗎？ 美核准汙染問題廠的嬌生疫苗出口

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東吳大學1住宿生確診 74人PCR陰性

中央社 / 台北13日電
東吳大學一名住宿生確診新冠肺炎，北市昨天協助74名同棟高風險住宿生及職員篩檢，PCR核酸檢測結果已出爐，皆為陰性。示意圖。本報資料照片
東吳大學一名住宿生確診新冠肺炎，北市昨天協助74名同棟高風險住宿生及職員篩檢，PCR核酸檢測結果已出爐，皆為陰性。示意圖。本報資料照片

東吳大學一名住宿生確診新冠肺炎，北市昨天協助74名同棟高風險住宿生及職員篩檢，PCR核酸檢測結果已出爐，皆為陰性。

東吳大學北投泉思學舍一名住宿生於11日下午6時左右告知確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），北市府昨天出動防疫巴士，協助同棟高風險學生及職員篩檢。

台北市政府今天表示，昨天共協助74名學生及職員篩檢，快篩結果皆為陰性，PCR核酸檢測結果也為陰性。

台北市副市長黃珊珊昨天表示，住宿生男生女生都有，但分住在不會互相交流的不同樓層，所以不會一人確診就全棟快篩，還是要依照染疫風險分為紅、黃、綠區，高風險的優先篩檢。

東吳校方強調，該名確診學生的室友都早已返鄉，自從防疫進入3級警戒後，都維持一人一室居住，且都是套房未使用公共衛浴。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

環南市場快篩挨批作秀 黃珊珊：作秀不需汗流浹背

防疫的破口就是萬華？ 黃珊珊怒：請石崇良向萬華人道歉

「學姐」黃瀞瑩打疫苗 黃珊珊：重點是有沒有在第一線

壹電視未落實員工普篩 黃珊珊：若擔心可去快篩站

相關新聞

本土+174例、增26死亡個案！ 陳時中：病例在減少

本土疫情延燒，今天國內再增174例新冠本土確定病例，另加一例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。指揮中心指揮官陳時中說...

獨／台大醫院證實：有外籍看護感染 這些單位都有確診

臉書「靠北護理師」6月3日就有人發文質疑「台大醫院要蓋牌到幾時？」並點名7C、7AB、1A1、急診、EMT，暗指這些單位...

直播／確診數降！今增174例本土新北最多、1境外 再增26死

本土新冠肺炎疫情嚴峻，國內染疫致死率已達3.2%，高於新加坡、日本及美國等，指揮中心發言人莊人祥研判，高齡、有糖尿病或高...

台中2確診！龍井31歲男與印尼移工女友東協廣場列足跡

台中市今天新增2例本土確診個案，分別為住在龍井區31歲男子與印尼籍28歲女移工女友，台中市政府獲報後均已匡列相關接觸者，...

桃園快篩移工近萬人未傳確診 多家大廠快篩完畢

桃園市推動500名移工以上企業到場快篩，市長鄭文燦表示，至今已篩9258名外籍移工及同線本國員工，4名陽性者PCR均是陰...

東吳大學1住宿生確診 74人PCR陰性

東吳大學一名住宿生確診新冠肺炎，北市昨天協助74名同棟高風險住宿生及職員篩檢，PCR核酸檢測結果已出爐，皆為陰性

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。