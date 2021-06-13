聽新聞
test
0:00 / 0:00
6月13日疫情懶人卡／六輕確診累計5例將普篩 台中快炒店老闆一家6人染疫
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月12日疫情懶人卡）
▌廠區確診累計五例 雲縣要求六輕大普篩
雲林縣昨（12）日新增一例新冠肺炎確診病例，家住高雄，在麥寮六輕上班，累計六輕已有五名確診病例；雲林縣衛生局表示，目前所經過的足跡均完成清消，並要求台塑六輕本周需進行大規模普篩。...more
▌1頓飯局釀1家6口染疫！霧峰快炒店老闆曾與染疫友人吃飯
台中市衛生局長曾梓展12日說明，台中市疫調人員對感染源不明持續追查，發現霧峰家庭群聚的44歲快炒店老闆曾在5月13日曾與有北部旅遊史的60歲友人案2959（5月21日確診）有見面、吃飯，高度懷疑感染源來自於案2959。霧峰區家庭群聚共造成快炒店老闆一家6人染疫。...more
疫情快報
▪【疫情專題】各縣市疫苗統計 新的施打順序表
▪【整理包】75歲以上怎麼預約打疫苗？各縣市規定與辦法一次看
▪【今日疫情懶人卡】六輕確診5例將大普篩 台中快炒店老闆一家6人染疫
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言