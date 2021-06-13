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6月13日疫情懶人卡／六輕確診累計5例將普篩 台中快炒店老闆一家6人染疫

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月12日疫情懶人卡

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▌1頓飯局釀1家6口染疫！霧峰快炒店老闆曾與染疫友人吃飯

台中市衛生局長曾梓展12日說明，台中市疫調人員對感染源不明持續追查，發現霧峰家庭群聚的44歲快炒店老闆曾在5月13日曾與有北部旅遊史的60歲友人案2959（5月21日確診）有見面、吃飯，高度懷疑感染源來自於案2959。霧峰區家庭群聚共造成快炒店老闆一家6人染疫。...more

新冠肺炎 COVID-19

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