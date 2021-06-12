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桃園女確診痊癒出院 在家自主管理突胸悶、呼吸喘送醫

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園市1名40多歲女子日前因確診住院，痊癒後在家自主健康管理期滿前，突然出現胸痛、呼吸喘症狀，所幸女子送部立桃園醫院PCR檢驗後呈陰性。 本報資料照片
桃園市1名40多歲女子日前因確診住院，痊癒後在家自主健康管理期滿前，突然出現胸痛、呼吸喘症狀，所幸女子送部立桃園醫院PCR檢驗後呈陰性。 本報資料照片

桃園市1名40多歲女子日前因確診住院，痊癒後在家自主健康管理期滿前，突然出現胸痛、呼吸喘症狀，因國外仍有不少痊癒又確診案例，消防獲報載送仍採高規格防護不敢大意，所幸女子送部立桃園醫院PCR檢驗後呈陰性。

據了解，該名女性患者日前確診，經住院治療恢復狀況良好，確定痊癒後出院回家休養，在自主健康管理期滿最後一天，10日突然出現胸悶、呼吸喘等疑似症狀。

轄區消防分隊接獲疑似症狀通報，不敢大意採高規格防護，出勤2名隊員著全套防護衣、N95口罩及護目鏡等，當晚8點多將女子送醫，住進負壓隔離室病房觀察，所幸經院方PCR檢測結果呈現陰性，排除痊癒後又確診狀況。

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