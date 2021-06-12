桃園女確診痊癒出院 在家自主管理突胸悶、呼吸喘送醫

「我沒有想要對誰咎責，或責怪誰，沒有人能想到這病毒會這麼快。」前一天才和媽媽吃過飯，沒想到才隔一天就天人永隔。L小姐（化名）居家隔離21天結束，想起事發的那3天，還是淚如雨下說，「如果要咎責，那我們也有責任，我們沒有在第一時間送媽媽去醫院，但那時誰會想到…」

2021-06-12 17:57