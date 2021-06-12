新冠肺炎致死率3.2％ 高齡、慢性病為主因
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）染疫致死率已達3.2％，89％死者超過60歲，研判高齡、慢性病仍為致死率高主因。
台灣再增26例死亡，累計411例死亡。
莊人祥在記者會表示，新增個案中，2名有慢性病的60多歲民眾在家中死亡，其中一名男性之前無相關症狀，4日猝死，到院前已無生命跡象，死後採檢確診；另一名女性4日出現呼吸困難、意識不清症狀送醫，到院前過世，隨後採檢確診。
另有2例40多歲死亡個案，都在發病當天就病逝，另有102歲個案出現咳嗽症狀後4天病逝，莊人祥說，這是目前最高齡染疫死亡個案。
莊人祥表示，近日確診病逝個案，80歲以上占約31％、79歲到70歲占約30％、60歲到69歲占約28％，研判高齡、有糖尿病或高血壓等慢性病是致死率較高主因。
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