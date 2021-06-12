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獨／食藥署核准3款居家快篩 免戳鼻咽準確度8成以上

六輕工業區累積5起確診 雲縣府要求普篩

中央社 / 雲林縣12日電

雲林縣麥寮六輕工業區公司已累積5起確診個案，其中3起感染源不明，雲林縣政府今天召開疫情線上記者會時提到，會要求台塑企業於下週安排企業員工全面普篩，防止疫情擴散。

雲林縣長張麗善今天召開疫情線上記者會，說明新增1起確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）。

張麗善提到，新增確診個案12838是42歲男性，在雲林縣麥寮六輕工業區上班，曾出現腹瀉、偏頭痛、關節痠痛等症狀，7日前往福利大樓醫務室就診，11日出現發燒症狀，前往醫院就醫進行快篩、確診，CT值22，目前在醫院治療。

雲林縣衛生局長曾春美表示，六輕工業區從6月5日起累積已有5名員工染疫，其中今天新增的案12838和5日確診的案10653居住在同棟宿舍不同樓層，目前所了解宿舍為獨立出風口，暫時排除宿舍感染。

曾春美說，六輕工業區累積5名員工染疫，僅5日確診的案10653的夫妻檔感染源明確，另3起感染源不明，因此將要求台塑企業針對六輕工業區的員工進行普篩。

新冠肺炎 COVID-19

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