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台中北屯筍農夫妻染疫住院 夫10天前病逝、妻今也走了

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中北屯李姓筍農與妻子都確診住院，並先後病逝。圖／台中市政府提供
台中北屯李姓筍農與妻子都確診住院，並先後病逝。圖／台中市政府提供

台中市今日出現第三例確診死亡案例，為北屯大坑家族群聚首例確診者72歲婦人，婦人78歲丈夫李姓筍農染疫後，6月2日在醫院急救無效死亡，婦人今日下午3時許也因呼吸衰竭病逝。

李姓筍農與妻子都確診，連同住在一起的三子三媳、長孫、表叔，一家10個人確診，加上3戶鄰居與接觸者共21人染疫。筍農6月2日下午在豐原部立醫院病逝，但因所有家人都在隔離，最後由嫁到苗栗的女兒趕到台中處理後事。

72歲婦人與丈夫筍農確診後收治在豐原部立醫院，兩人都簽署放棄急救同意書，據了解，筍農走後妻子病況也惡化，血氧濃度直掉，往重症發展。

院方表示，婦人病況急轉直下，於今天下午3時16分病逝，主要是因呼吸衰竭，因婦人的子媳因染疫住院隔離中，無法見老母親最後一面，只能透過視訊向婦人道別。

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