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確診死亡太快太年輕 專家籲全台分區採「真三級」防疫

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影／29歲櫃姐染疫家族8人中鏢！台中新光三越今仍停業

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府環保局人員昨天在新光三越台中中港店周邊消毒。圖／台中市政府提供
台中市政府環保局人員昨天在新光三越台中中港店周邊消毒。圖／台中市政府提供

全台「百貨店王」新光三越台中中港店一樓香奈兒化妝品專櫃29歲的櫃姊昨天確診，全家族20人在彰化家族聚餐，8人確診。台中市衛生局說，由於這名櫃姊6日喪失嗅覺，8日還上一天班，昨天第一波快篩218人，全數為陰性，並對6月8日至10日消費的顧客發布快篩令。市府說，業者勒令停業，直到核准確認安全性後始得復業；新光三越宣布，今自主停業一天，再度強化環境清消作業。

有自稱新光員工爆料，昨天市府說是全員召回快篩，但有二樓員工要去篩檢被拒。

台中市衛生局今天說明，市府昨天快篩211名中港店名櫃哥、櫃姊等員工，以及6月8日臨櫃7名顧客，全數為陰性。

台中疫調人員查出，這名櫃姊4日與彰化外婆等20名家族成員在彰化用餐，6日嗅覺喪失，8日還上一天班，9日外婆確診，是全家族首例，整個家族共8人染疫。市長盧秀燕昨天火速拍板成立前進指揮所，寧嚴勿鬆，昨天下午快篩同樓層及相關人員共218人全數陰性；另匡列的居家隔離者5人PCR也全數陰性。

由於北部也有新光三越櫃姊染疫，有網友質疑台中櫃姊有支援北部。台中市衛生局長曾梓展說，這名染疫櫃姊住台中市南屯區，沒有支援台北，與台北沒有相關，是屬於彰化家庭群聚的關係個案。

曾梓展指出，這名台中染疫櫃姊在6月3日由其父載到好市多台中店購物，4日回彰化老家，與外婆、奶奶、父母等20人家族聚餐，6日出現嗅覺喪失，7日下午返回台中至診所就醫，8日上班一天，除了在一樓櫃位，也曾到地下二樓買餐點，然後到二樓用餐。

曾梓展說明，9日下午，櫃姊因外婆確診接受行PCR採檢，10日確診，匡列同住1人、職場4人等5名接觸者隔離採檢，持續疫調中。根據疫調，櫃姊全家族共8人確診，包括台中確診的櫃姐、彰化確診的外婆、父、母、姊姊、外甥女、祖母，外婆的外籍看護等7人，染疫的8人都參與4日在彰化舉行家族聚餐。

台中市政府說明，包括工作樓層接觸員工及專櫃實名制造訪顧客，以及與櫃姐有接觸的公司管理幹部及警衛同仁等，結果已於稍早出爐，218人全數陰性；另外已匡列5名居家隔離者，包括同住友人及4名專櫃員工，PCR採檢也全數陰性。

台中市政府說明，新光三越台中中港店雖有警覺今日自主停業一天，然而市府站在保障全體市民健康立場，必須依傳染病防治法規定要求業者停業，後續將確認業者確實完成全面清消，且疫情確無擴大傳染之虞，始得復業。

台中市政府呼籲，民眾6月8日至10日如曾至新光三越台中中港店，可就近到社區快篩站快篩，端午連假社區快篩站服務時間地點相關資訊，可至「台中市衛生局-健康小衛星」臉書粉絲專頁查詢（https://bit.ly/3vfhPgY ）。

台中市府發出快篩令，民眾6月8日至10日如曾至新光三越台中中港店，可就近到社區快篩站快篩。圖／台中市政府提供
台中市府發出快篩令，民眾6月8日至10日如曾至新光三越台中中港店，可就近到社區快篩站快篩。圖／台中市政府提供
台中市政府昨在新光三越台中中港店成立前進指揮所快篩站，快篩211名新光三越台中中港店員工、6月8日臨櫃7名顧客，全數陰性。圖／台中市政府提供
台中市政府昨在新光三越台中中港店成立前進指揮所快篩站，快篩211名新光三越台中中港店員工、6月8日臨櫃7名顧客，全數陰性。圖／台中市政府提供
台中市政府昨公布，新光三越台中中港店染疫櫃姊的疫調。圖／台中市政府提供
台中市政府昨公布，新光三越台中中港店染疫櫃姊的疫調。圖／台中市政府提供
台中市政府環保局人員昨在新光三越台中中港店周邊消毒。圖／台中市政府提供
台中市政府環保局人員昨在新光三越台中中港店周邊消毒。圖／台中市政府提供
台中市政府公布，染疫者公共場域足跡。圖／台中市政府提供
台中市政府公布，染疫者公共場域足跡。圖／台中市政府提供
台中市政府環保局人員昨在新光三越台中中港店周邊消毒。圖／台中市政府提供
台中市政府環保局人員昨在新光三越台中中港店周邊消毒。圖／台中市政府提供

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