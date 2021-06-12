6月12日疫情懶人卡／東吳大學1名住宿生確診 新光三越北、中、基櫃姐染疫
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月11日疫情懶人卡）
▌東吳大學1名住宿生確診 緊急宣布今天上午學生全面普篩
東吳大學昨晚在官網宣布有一名學生確診，宿舍緊急清消，將於今天上午安排學生全面普篩。校方防疫小組表示，東吳大學位於北投泉思學舍一名住宿生，昨晚6時左右告知宿舍輔導員，原來快篩陰性，昨天得知PCR轉陽。輔導員立即按照宿舍確診案SOP流程。...more
▌新光三越櫃姐染疫 北、中、基皆有確診
新光三越台北、台中店皆出現櫃姐染疫案例，染疫個案確診前都有上班紀錄，導致百貨同事、消費者人心惶惶。新光三越台北站前店櫃姐疑隱匿接觸史害其他同事確診，台中櫃姐則因彰化家庭聚餐染疫，兩者染疫無關；新光三越發出聲明，台北站前店再休館3天全員快篩，台中中港店繼前晚閉店消毒後，昨天再休館一天。...more
▌苗栗新增56例確診 徐耀昌抱怨疫情嚴重疫苗卻最少
苗栗縣今天新增56例確診，全數與科技廠有關，其中移工50例、本國籍6例，迄今全縣累計達435例。...more
▌桃園確診添19例 新增足跡多半為北區市場、超市
桃園今天新增19例新冠肺炎確診個案，其中1例（案12381）與苗栗縣京元電子有關，市府將在疫情說明會上說明。另外，今天有9例感染原因有確診者接觸史，1例有雙北接觸史，8例待調查。...more
▌基隆新增8例 有櫃姐警覺性高主動去採驗確診
基隆市今天新增8例確診個案，市長林右昌表示，其中案12411是40多歲女性，為台北市新光三越百貨專櫃小姐，因為職場有多人確診，她警覺性高，自主前往採後確診，已收治集中檢疫所。...more
▌彰化新增7例 4代20多人家族聚餐含台中櫃姊等7人確診
彰化今天新增7名新冠肺炎確診個案，有1人為醫院群聚的陪病家屬，先前匡列隔離發病後立即採檢後確診，另6人為北部返家庭聚餐群聚，這也引發台中新光三越櫃姊確診，彰化衛生局長葉彥伯強調，端午節期間應避免跨縣市移動，盡量打電話聯絡，避免群聚接觸。...more
▌彰化新增7確診 衛生局公布足跡有彰化市麥當勞、全聯
彰化縣今天新增7例新冠肺炎確診病例，已累計241人，彰化衛生局今天傍晚公布最新足跡，大都集中在彰化市，包括全聯福利中心彰安店、麥當勞彰化曉陽店還有全家便利超商彰化鐵皮店等。...more
▌宜蘭增3人染疫 宜大男宿管理員因兒染疫再採檢中標
連續3天，宜蘭縣都有本土病例，今天新增3人染疫，是一對父子及一名從事旅行業的女性，縣內累積90人確診。縣長林姿妙表示，縣府明後兩天攜手頭城區漁會、蘇澳區漁會合作，為當地外籍漁工快篩。...more
▌京元電群聚再延燒 竹市新增京元電員工、家人2人染疫
新竹市前2天雖為零確診，但今天新增3例本土個案。市長林智堅下午開直播說明，其中2人為竹南京元電群聚案相關確診者，1人是20多歲家住新竹市的京元電員工，1人則是先前已染疫員工家人，連同另1名本土確診者都是在居家隔離期間出現症狀後，經PCR採檢陽性確診，因此3人無公共場域足跡。...more
▌新竹縣竹東爆發2長照機構群聚感染 新增12例確診個案
新竹縣政府今天（11日）新增12例確診個案，都是集中在竹東鎮的2間長照機構內，分別有9人及3人感染；縣長楊文科表示，目前已經緊急收治隔離12例確診的感染者，並匡列相關接觸者64人，64人當中一採結果都為陰性。...more
▌1傳9！台南白河群聚今天再添1確診 原採檢為陰性
台南市白河群聚今天再添1例確診，為日前公布案9885的丈夫案12584，因妻子在2日確診，他被列為居家隔離者，10日因腹瀉安排到醫院採檢後確診，已匡列3名接觸者。台南市長黃偉哲表示，該名確診病例在居家隔離第8天出現症狀確診，白河群聚1傳9，造成醫療資源消耗及社區恐慌。...more
▌花蓮增2例均為自宅解隔前陰轉陽 縣府鼓勵入住防疫旅館
花蓮今天新增2例，都是在自宅居家隔離要解隔離前確診，其中一例CT值僅16.5，研判最近才染疫。縣衛生局分析，目前全縣有8例個案是在居家隔離期間確診，其中就高達7例是在自宅居隔，鼓勵民眾盡量到防疫旅館居隔，若選擇自宅居隔也要徹底做好清消工作。...more
▌六輕今再出現兩本土確診案 斗六一泰籍移工來台復陽
雲林縣今天新增確診2案(12389、12586)及境外移入1案(12479)，使本土確診累積為18例，兩位女性本土確診均在六輕工作，兩人是室友，確診後匡列近50人居家隔離或自主健康管理。此外，境外移入的泰籍移工，曾在泰國確診治療後，取得採陰證明來台，6月10日發病送醫再確診，感染源還在調查。...more
▌台中大安腳踏車零件負責人 參加彰化麻將團染疫
台中市今日新增4例本土確診個案，其中一名確診個案為大安區腳踏車零件公司男性負責人，因參加彰化麻將團群聚打麻將而感染。台中市政府表示，該公司已經停工並進行消毒，並匡列接觸人員進行篩檢。...more
▌國內11日新增286例本土個案、1境外 死亡24例
中央疫情指揮中心今日公布國內新增286例本土病例及1例境外移入個案，確診個案中新增24例死亡，個案分佈以新北市120例最多，其次為苗栗縣56例，超越台北市的49例。...more
▌確診學生單日增17名 各級學校累計達492人
教育部校安中心更新新冠肺炎各級學校學生確診案例統計，4月20日至6月10日傍晚5時30分，學生確診數合計492名（482例本土個案、10例境外移入），以大專校院169名最多。...more
▌欣傳媒總監林芳怡染新冠驟逝 雄獅證實同辦公室員工已篩檢
年約56歲的雄獅集團欣傳媒資深總監林芳怡因染疫驟逝，台大政治系副教授彭錦鵬昨深夜發文悼念林芳怡，指她前一天晚上突然無法呼吸緊急送醫，在救護車上就過世，經過檢查後確診為新冠肺炎。...more
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