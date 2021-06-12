6月12日疫情懶人卡／東吳大學1名住宿生確診 新光三越北、中、基櫃姐染疫

台灣實施三級警戒即將滿一個月，一個月來曝露流行疫情指揮中心一年來「超前部署」的荒腔走板，快篩、普篩政策更被批評故步自封、政策錯誤。公衛界認為，當下疫情難以有效控制，除了缺乏疫苗，檢測做得不夠也是主因，接下來要避免封城的唯一途徑就是擴大檢測、提高檢測頻率，這也是全民能過相對正常生活的最好方法。

2021-06-12 08:00