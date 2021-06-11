林右昌：基隆確診逾6成與雙北有關 應區域聯防

基隆市長林右昌今天表示，基隆、台北市、新北市及桃園市是共同生活圈，基隆新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）累計確診案例6成以上與雙北有關，應區域聯防、共同防疫。

基隆市衛生局說，累計確診已超過200例。

林右昌下午在線上記者會表示，基隆確診案例受雙北影響非常大，據統計，6成以上與雙北有直接或間接關係，如成功市場首例確診個案有台北萬華區足跡史，染疫後傳染給家人與其他攤商，前後共21人染疫；另一指標案是小姑娘小吃店與快樂城小吃店，前後也造成23人染疫，起源也與萬華有關。

他說，很多基隆市民在雙北上班，在雙北疫情發生後，很多基隆市民由於職場接觸被匡列，甚至造成家庭群聚感染。北北基桃是共同生活圈，無法切割，應區域聯防、共同防疫。

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