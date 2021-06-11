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一到六類公費對象明天就能打！今晚已配50萬劑AZ疫苗至各縣市

曾自曝「和確診者足跡差不多」 宜大副教授猝死家中

宜蘭男子二採陰性解除隔離後 竟與兒子都確診

中央社 / 宜蘭縣11日電

宜蘭縣政府今天表示，縣內今天新增3例新冠肺炎確診者，其中1名父親日前二採陰性解除居家隔離後，因兒子在昨天確診，父親經三次採檢後今天也確診，感染源尚待釐清。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，宜蘭縣長林姿妙下午在線上記者會表示，宜蘭縣今天新增的3例中，10多歲的案12311與50多歲的案12506是一對父子。

疫調足跡，父子兩人曾先後於6月1日、6日去過壯圍鄉大福路3段的7-11美宜門市。另外，案12507於6月3日至9日期間，每天前往宜蘭市宜興路1段的喜互惠生鮮超市宜興店。

林姿妙指出，目前縣內外籍船員約有1600人，考量外籍船員常有聚集且容易與外界接觸的機會，縣府於12、13日兩天，將與頭城區漁會及蘇澳區漁會合作，於南方澳、烏石港、大溪漁港等地，為外籍漁工進行快篩，希望落實全民健康防護網。

新冠肺炎 COVID-19

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