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高市12園區設5快篩站 擬18日前採檢完1.7萬移工

中央社 / 高雄11日電

高雄市宣布設置5個快篩站，預計18日前完成全市12科技園區，共1萬7132名移工篩檢。高雄市長陳其邁今天表示，目前路竹、前鎮、楠梓、日月光快篩站篩檢4712人，結果皆無異常。

高雄市宣布設置5個快篩站，對國際移工進行篩檢，其中路科快篩站支援永安、本洲工業區，楠梓支援仁武、大社工業區，大發則協助鳳山、林園工業區及和發產業園區，前鎮加工區、臨海工業區則以區內移工為主，預計18日前完成全市12園區、1萬7132名移工篩檢。

高雄今天無新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例。高雄市政府下午召開防疫會議，並由高雄市長陳其邁會後主持防疫記者會，說明高市企業及社區快篩情形。

為協助企業防疫，陳其邁表示，高市在路竹科學園區、前鎮加工出口區、楠梓科技產業園區、日月光設置國際移工快篩站，目前篩檢4712人皆無異常。而在社區快篩方面，包括「串門子」等防疫專案、多次就醫等高風險社區民眾、長照機構人員共採檢8910人，全部無異常。

高雄市副市長羅達生表示，除了快篩加速進行外，也希望僱用超過300名以上國際移工企業，秉持住宿降載、分艙分流及移動管制等措施，包括日月光、華新科技、國巨、台灣恩智浦、強茂、華泰電子、高雄晶傑達光電、台駿科技等8企業。

他表示，初步預估，降載人數會達到2300人，占這8家企業聘僱國際移工總人數7333人的3成，希望藉此將染疫風險降到最低，未來預計會擴大其他企業辦理相關防疫規劃，市府也會協助處理住宿降載。

新冠肺炎 COVID-19 高雄市 篩檢站

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