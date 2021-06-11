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高端疫苗太貴？ 柯文哲酸：比人家貴還不知道有效沒效

柯文哲：北市疫情壓力高峰期已過 接下來採「殲滅戰」

中央社 / 台北11日電

台北市長柯文哲今天表示，依陽性率2.1%來看，北市疫情壓力高峰期已過，接下來是小區域殲滅戰。此外，北市AZ疫苗總需求23.2萬人，但柯文哲說，打到機率在一半以下。

台北市下午舉行新冠肺炎COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲表示，以陽性率整體趨勢來看，疫情壓力高峰期已過，北市已經沒有大的感染、剩社區裡面有小的，接下來採用殲滅戰。

柯文哲並表示，AZ疫苗需求，一到三類對象還沒打的有2.3萬人、75歲以上長者19.2萬人、住宿型機構等1.7萬人，共23.2萬人，但不知中央會配發多少，柯文哲指出，即使符合資格，打到的機率應該在一半以下。

新冠肺炎 COVID-19 柯文哲

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