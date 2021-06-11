新北新增確診120人 籲民眾趁端午連假快篩

新北市今天本土新增確診病例120人，以中和22人最多。市長侯友宜說，端午連假3天，大部分社區篩檢站都有提供服務，呼籲民眾踴躍接受快篩。

新北市長侯友宜下午在新北市疫情直播記者會中指出，今天新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）新增本土病例是120人，當中以中和22人最多，接著依序為三重21人、板橋13人、新莊12人、中和10人，其他都在10人以下。

根據市府統計，新北市確診人數累計達5406人，目前仍有3734人居家隔離列管中。

侯友宜表示，針對熱區，一定採取圍堵、減災、快速廣篩還有加強低度活動；至於確診個案少的冷區，例如平溪、雙溪、烏來、坪林、貢寮、三芝、石門、金山、萬里、石碇、瑞芳等，則會以精準疫調方式阻絕傳播鏈。

他指出，目前新北市社區篩檢站的總篩檢量達5萬2320人，快篩陽性數960人，讓病患可以及早接受治療、平安康復，端午連假3天，大部分社區篩檢站都有提供服務，呼籲民眾踴躍接受快篩。

此外，侯友宜說，新北市自6月7日開辦安心企業快篩計畫，目前已有4家報備核准，總受檢數4000人以上，另還有8家專案協助申請中，另有86家廠商表達進行快篩意願。

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