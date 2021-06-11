新冠肺炎增286本土病例 苗栗縣個案數超越北市

國內今天增286例新冠肺炎本土病例，新北市120例最多，苗栗縣56例居次，超越台北市的49例。指揮中心指揮官陳時中提醒，近期其他縣市病例有增加趨勢，呼籲提高警覺。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午宣布在疫情記者會中宣布，新增287例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，其中286例本土、1例境外移入，另新增24例死亡病例，累計385人死亡。

陳時中表示，新增的286例本土病例，為141例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月19日至6月10日。個案分布以新北市120例最多，其次為苗栗縣56例、台北市49例、桃園市19例、新竹縣12例、基隆市8例、彰化縣7例、台中市4例、宜蘭縣及新竹市各3例、雲林縣及花蓮縣各2例、台南市1例。

其中雙北地區以外縣市117例中，109例為已知感染源，8例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

陳時中說明，新增24例死亡個案，共計為男性12人、女性12人，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月3日至6月8日，確診日介於5月15日至6月10日，死亡日介於6月2日至6月9日。

根據指揮中心統計，累計80萬4931例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含78萬1334例排除），其中1萬2500例確診，分別為1153例境外移入，1萬1294例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增9例空號 （案6616、9671、10339、10348、10350、10359、10452、11381、11865），累計87例移除為空號。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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