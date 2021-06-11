快訊

直播／台灣社區感染滿月已釀349人亡 指揮中心下午說明

心酸！父染疫亡速火化 家屬只能大雨中路邊跪別

30移工二篩陰轉陽 京元電：全員PCR檢測

中央社 / 苗栗縣11日電

京元電子今明兩天針對5000多名本國籍員工進行2次採檢，公司表示，考量快篩具偽陰性風險，今天起無論本、外籍「全都以PCR檢測」，通過PCR檢測無虞才能回公司上班。

京元電子外籍移工宿舍降載後，9日針對1000名低風險移工進行新冠肺炎COVID-19，2019冠狀病毒疾病）二次快篩，結果出現30人「陰轉陽」，京元電子公司主管上午透過與媒體聯繫通訊群組表示，30名快篩陽性的移工「應是PCR檢測結果」。

京元電子指出，今明兩天原規劃本國籍全員員工做第2次快篩，考量快篩存在偽陰、偽陽性風險，於是全部改做PCR核酸檢測，2天包含台籍員工及協力廠商約5000餘人。

京元電子說，目前移至造橋鄉宿舍降載的外籍員工約1000人預計13日將第3次採檢，全部直接做PCR檢測，也就是全體員工不論本籍或外籍，皆完成PCR檢測安全的，才能進公司，確保同仁工作安全。

京元電子表示，12個檢測站設在戶外停車場空間，目前每小時可完成240人流量，感謝北榮醫療團隊協助採檢，公司產能也逐漸恢復中。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

台東市南京路組合屋快篩站啟用

居家快篩準備開放 它和醫療用快篩有何不同？

6月11日疫情懶人卡／壹電視2員工PCR轉陽 欣傳媒總監驟逝後確診

台企銀確診者同樓層全員快篩揭曉 再等PCR檢測結果

相關新聞

欣傳媒總監林芳怡染新冠驟逝 雄獅證實同辦公室員工已篩檢

國內新冠肺炎累計確診12,222例，死亡個案達361例，今傳出年約56歲的雄獅集團欣傳媒資深總監林芳怡因染疫驟逝。

壹電視2員工快篩陰性PCR卻陽性確診 衛生局疫調匡列中

壹電視日前才進行員工普篩，166人中，有11人快篩陽性，後來PCR呈陰性；昨日又快篩了200人，結果全為陰性。但昨晚傳出...

新光三越中港店一櫃姐證實染疫！感染源為彰化確診母親

有網友PO文新光三越百貨台中中港店「今天立刻消毒！明天停業！」沒作到「誠實公開」，質疑有1名櫃姊恐陷染疫危機，「台中小姐...

欣傳媒總監林芳怡染新冠驟逝 雄獅集團董事長發聲明

國內新冠肺炎累計確診1萬2222例，死亡個案達361例，昨天傳出年約56歲的雄獅集團欣傳媒資深總監林芳怡因染疫驟逝，雄獅...

新光三越宣布台北站前店休館3天 安排全員工快篩

台北新光三越站前店有3名櫃姐確診，有確診者爆料表示，其中一位櫃姐明明家中有6人確診，母親還因此離世，卻隱瞞接觸史害同事也...

6月11日疫情懶人卡／壹電視2員工PCR轉陽 欣傳媒總監驟逝後確診

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。