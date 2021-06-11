30移工二篩陰轉陽 京元電：全員PCR檢測

京元電子今明兩天針對5000多名本國籍員工進行2次採檢，公司表示，考量快篩具偽陰性風險，今天起無論本、外籍「全都以PCR檢測」，通過PCR檢測無虞才能回公司上班。

京元電子外籍移工宿舍降載後，9日針對1000名低風險移工進行新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）二次快篩，結果出現30人「陰轉陽」，京元電子公司主管上午透過與媒體聯繫通訊群組表示，30名快篩陽性的移工「應是PCR檢測結果」。

京元電子指出，今明兩天原規劃本國籍全員員工做第2次快篩，考量快篩存在偽陰、偽陽性風險，於是全部改做PCR核酸檢測，2天包含台籍員工及協力廠商約5000餘人。

京元電子說，目前移至造橋鄉宿舍降載的外籍員工約1000人預計13日將第3次採檢，全部直接做PCR檢測，也就是全體員工不論本籍或外籍，皆完成PCR檢測安全的，才能進公司，確保同仁工作安全。

京元電子表示，12個檢測站設在戶外停車場空間，目前每小時可完成240人流量，感謝北榮醫療團隊協助採檢，公司產能也逐漸恢復中。

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