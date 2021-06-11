端午別群聚！恩主公醫師含淚分享「確診阿姨用生命教我的事」網全哭了

新北市三峽恩主公醫院日前傳出新冠肺炎院內感染疫情，合計已經7人確診，1人死亡，其中也包括醫護。該院高銘鴻醫師也在他臉書專頁「大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大泌尿科」以【＃一位確診阿姨與全家人用生命教我的事】為題發文，抒發他的心情，希望民眾端午假期別回家，別再家庭群聚，保護心愛的家人。

高醫師感嘆，「每天死亡人數是數字，眼前的家人去世則是血淋淋的悲劇」。他說，他在專責病房照顧的一位60幾歲阿姨前幾天走了，她先生早她兩周，也因新冠肺炎過世。阿姨送來醫院不到一天，狀況快速惡化，阿姨很喘但是意識清楚，看出她很努力想活下來。

院方無奈幫阿姨插管，但狀況仍不好。沒和阿姨同住的女兒趕來醫院，表示爸媽跟哥哥全家三個小孩都染疫，可能是哥哥被同事傳染，不小心再傳給同住家人，爸爸因為有慢性病確診後不久就走了，不但見不到最後一面，且因為全家都在隔離，爸爸的骨灰一直放在殯儀館無法帶回家。

治療無效，阿姨後來也過世，家屬還是沒法見最後一面，也無法讓她化妝穿上美美的衣服，只能簡單整理讓葬儀社帶走遺體。阿姨入院帶來的東西，包括錢包、保溫杯，還有一些全新的盥洗用具，甚至沒來得及拆封，主人就走了，女兒也只能含淚同意丟棄。

高醫師說，雖然是預期中的狀況，但是還是心情相當低落。他分享這個故事，希望民眾能夠一起練習「阿姨用生命教他的事」，也就是「病毒在無形間於家庭群聚快速傳播，老人家染疫死亡率極高，為了家人好，端午連假與接下來的日子請先不要回家，請等疫苗注射普遍再回家團聚，請善用視訊跟家人對話」。

網友紛紛打氣，「好悲傷的現實」、「心很痛！辛苦了一線的醫護人員，感恩您」、「高醫師以及各位抗疫英雄您們也辛苦了，希望各位醫護都平安，願天佑恩主公醫院，天佑台灣，台灣加油」、「醫師加油，也謝謝你的分享，讓台灣人能更了解第一線的狀況」、「數字跟血淋淋的故事聽起來真的完全不同...大家真的要更小心謹慎，同時也要提升自己的免疫力！大家加油」。

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