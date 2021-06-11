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壹電視2員工快篩陰性PCR卻陽性確診 衛生局疫調匡列中

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市政府昨日對壹電視200名員工進行第二波篩檢。記者林俊良／攝影
台北市政府昨日對壹電視200名員工進行第二波篩檢。記者林俊良／攝影

壹電視日前才進行員工普篩，166人中，有11人快篩陽性，後來PCR呈陰性；昨日又快篩了200人，結果全為陰性。但昨晚傳出，有2名員工PCR檢測後是陽性反應。北市府今天證實，355名快篩結果為陰性的員工，PCR結果昨晚出爐，其中2人為陽性確診，已協助後送集中檢疫所，衛生局正在進行疫調匡列中。

壹電視大樓7日上午發現一名攝影師猝死廁所，8日死者PCR核酸檢測結果出爐，證實確診新冠肺炎；壹電視9日有166名員工接受快篩，其中11人快篩結果為陽性，PCR則皆為陰性；昨日再協助200人快篩，結果皆為陰性，但有2名員工PCR轉陽。

新冠肺炎 COVID-19

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