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欣傳媒總監林芳怡染新冠驟逝 雄獅證實同辦公室員工已篩檢

聯合新聞網 / 綜合報導
雄獅集團欣傳媒資深總監林芳怡因染疫驟逝。圖擷自臉書
雄獅集團欣傳媒資深總監林芳怡因染疫驟逝。圖擷自臉書

國內新冠肺炎累計確診12,222例，死亡個案達361例，昨(10)傳出年約56歲的雄獅集團欣傳媒資深總監林芳怡因染疫驟逝，雄獅旅遊總經理游國珍今天證實。

台大政治系副教授彭錦鵬昨深夜發文悼念林芳怡，指她前一天晚上突然無法呼吸緊急送醫，在救護車上就過世，經過檢查後確診為新冠肺炎。彭錦鵬並不捨懷念她與建築界的深厚友情，「疫情比我們感覺到的，嚴重太多了。疫苗疫苗疫苗，太重要了。」

雄獅旅遊總經理游國珍證實，目前公司是分AB組上班，林芳怡分配的辦公室在松山文創園區，不在內湖總部。松山文創園區同一個辦公室的同事，目前都已做了篩檢正等待結果。

新冠肺炎 COVID-19

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