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6月11日疫情懶人卡／基隆確診致死率高於全國 首位染疫亡醫師有慢性病史
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月10日疫情懶人卡）
▌基隆確診致死率高 林右昌：非醫療水平較差或量能不足
基隆市昨新增12名確診個案，確診者致死率高達5.4%，高於全國致死率近2倍。市長林右昌回應，現在看到數字高，並不表示基隆的醫療水平較差或量能不足，有超過八成個案，染疫前即有重大疾病……...more
▌院內確診頻傳 首見醫師染疫亡
台大醫院日前收治一位到院前死亡患者，確定感染新冠肺炎，經查為新北市三重診所醫師，過世前7天曾接種ＡＺ疫苗，前天因隱形缺氧，送醫前已死亡。指揮中心證實，此為第一位因新冠肺炎逝世的醫事人員。...more
▌桃園首起死亡驗出確診！桃檢：顯為病死應由行政相驗
桃園79歲王姓婦人的兒子、孫子日前確診，王卻未被通知匡列，直到6月6日倒臥家中死亡，家屬指出王在兒子確診前都會去探望，懷疑因此染疫致死；檢警獲報採檢相驗，確定王婦呈現陽性也確診，成為桃園首例死亡後才被驗出陽性確診個案。...more
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