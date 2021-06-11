6月11日疫情懶人卡／基隆確診致死率高於全國 首位染疫亡醫師有慢性病史

去年疫情還不嚴重，各界就不斷提醒廣篩與疫苗的重要性，光本專欄就不知道說了多少次，但政府不但聽不進去，還動員網軍圍剿。現在回過頭看，篩檢不夠、疫苗不足正是疫情肆虐的禍首，一年來指揮中心從來未在篩檢與疫苗上超前部署，所以疫情爆發時才會措手不及。

2021-06-11 06:10