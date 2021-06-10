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增15例接種疫苗後嚴重不良事件創新高 3人疑血栓

中央社 / 台北10日電
指揮中心今天公布，新增15例疑似接種AZ疫苗後嚴重不良事件，創下自3月22開打後新高。非當事人，圖為打疫苗示意圖。圖／朴子醫院提供
指揮中心今天公布，新增15例疑似接種AZ疫苗後嚴重不良事件，創下自3月22開打後新高。非當事人，圖為打疫苗示意圖。圖／朴子醫院提供

指揮中心今天公布，新增15例疑似接種AZ疫苗後嚴重不良事件，創下自3月22開打後新高，其中3人接種疫苗後，疑似出現血栓狀況，2人持續追蹤關懷、1人住院診治中。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，疫苗接種速度大幅提升。根據中央流行疫情指揮中心最新統計，昨天共有1萬2748人次接種疫苗，累計75萬9746人次接種。今天新增40件疫苗接種後不良事件通報，25件為非嚴重不良事件，15件為疑似疫苗接種後嚴重不良事件。

今天15件疑似疫苗接種後嚴重不良事件中，3人疑似出現血栓狀況，年齡介於20至50歲，指揮中心發言人莊人祥今天傍晚接受媒體聯訪時表示，這些個案雖陸續出現瘀血或D-dimer異常狀況，但血小板數都正常，因此僅列為疑似血栓併血小板低下症候群（TTS）。

其中，第1例疑似血栓個案，接種後8天因腹痛至急診就醫，抽血檢驗發現D-dimer異常，但血小板數正常，後續四肢出現紅疹，接種後9天再就醫，疑似為蕁麻疹，但抽血檢驗仍發現D-dimer異常，血小板正常，住院診治中。

第2例疑似血栓個案，為接種後隔天有體溫偏高、頭暈、全身痠痛、氣喘、起身無力症狀，接種後4天因右腳踝腫大會痛且有瘀血情形而於次日就醫，血小板與D-dimer檢驗正常，目前門診追蹤。

第3例疑似血栓個案，5月19日接種後當天四肢與腹部出現紅疹、癢併有畏寒、疼痛症狀而至診所就醫，後續於接種後15到20天陸續出現左腳水腫、腫脹、癢且有瘀斑，而於接種後22天至急診就醫。

莊人祥指出，第3例個案初步診斷疑似左側下肢其他特定深部靜脈栓塞及血栓，持續追蹤關懷，不良事件歸類由通報單位從非嚴重調整至嚴重不良事件。

新冠肺炎 COVID-19 血栓

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