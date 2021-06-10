國軍台中總醫院護理師確診全院採檢！研判這小動作染疫

台中市衛生局長曾梓展說，昨晚10時獲報國軍台中總醫院新冠肺炎專責病房一名護理師確診，台中市府以最嚴格標準來處理這次危機。同病房24名醫事人員採檢居家隔離、加護負壓隔離病房40多名醫事人員採檢自主健康管理，全院人員PCR採檢，截至目前均為陰性，收治5名確診病患全數安排轉院，病房清空消毒並做環境採檢全數陰性才能重啟病房；他研判，此屬於院內感染，可能是在更換防護衣過程中遭感染。

台中市政府說明，這名護理師確診，尚無案號，匡列同住三人，以及職場接觸共31人採檢，目前包括其在台中市警局交通警察大隊警員在內共32人為陰性，另有2家人還在採檢中，另外，其夫職場接觸者也快篩55名員警，全數為陰性。

台中市衛生局長曾梓展說明，國軍台中總醫院專責病房除了收治台中市確診病患，也收治北部重症患者，專責病房的醫護人員每周定期採檢，這名護理師5月21日接種AZ疫苗，5月28日例行性PCR採檢陰性，6月1日出現喉嚨不適，6月2日請假回家休息，6月3日、4日上班，6月5日、6日輪休，6月9日醫院例行性PCR採檢呈陽性確診，Ct值為33。其中，6月2日原本院內採檢，因請假回家休息，沒有採檢到。

曾梓展指出，由於感染源不明，今天包括中區流行疫情疫情指揮中心指揮官黃高彬、他與疫調醫師等相關人員到國軍台中總醫院釐清感染源，並且匡列34人，包括家人3人，其中其夫台中市警局交通警察大隊警員為PCR為陰性，二名小孩還在檢驗中。

他說明，同病房包括3名醫師、13名護理師在內工作人員24人，採檢都為陰性，全數在院內居家隔離，並安排後續三天後或有症狀PCR採檢。接觸的4名病患和3名陪病家屬採檢都為陰性。

曾梓展說明，國軍台中總醫院收治的5名染疫患者，其中加護負壓隔離病房有2名重症患者，這5名病患全數安排轉院，病房全數清空、消毒，完整環境採檢，都陰性才能重啟病房；院內採分流，加護病房內40多位醫事人員雖沒有與這名確診護理師接觸，但為安全起見，全數自主健康管理，三天後或有症狀PCR採檢。今天會完成國軍台中總醫院全院人員PCR，一周後全數PCR採檢。

曾梓展說明，該院九成醫事人員都打過疫苗，這名確診護理師已打過疫苗，且超過二周，研判會出現部份保護力，因此Ct值很高，傳染力很弱，到目前為止，還沒發現其他確診個案。

台中市政府說明，確診護理師的先生是市警局交通大隊內勤員警，內、外勤不會接觸，這位警員6月7日至9日均居家辦公，連同假日等於已有5天未進入辦公室，經PCR採檢陰性；為慎重起見，與這名員警同辦公室及鄰近辦公室一共55人，今日上午均已快篩，全數陰性。此外，大隊每週一、三均有例行清消，今早已再次針對公共環境、車輛、裝備全面清消。 台中市衛生局長曾梓展說明，台中市府以最嚴格標準來處理國軍台中總醫院一名護理師確診事件，全院人員PCR採檢。圖／台中市政府提供

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