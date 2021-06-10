抗疫醫護1個多月沒回家 盼民端午別移動「讓我喘息一下」

害怕工作沾染病毒，成為疫情破口，有醫護曾1個多月沒回家，以視訊與家人聯繫；端午節將至，她們坦言面對病毒仍會害怕，希望大家宅在家，減少傳染機會，「讓我喘息一下」。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，投入前線抗疫的醫護們，除得照顧病患外，還需保護自己避免染疫，面對看不見的敵人，內心累積許多壓力也夾雜了恐懼。

自去年就投入抗疫工作的護理師「柯柯」，負責在負壓隔離病房內照顧確診者的工作，她坦言，照顧確診者時，面對病毒內心其實很害怕，擔憂一個不小心，讓病毒殘留在自己身上，除讓自己陷入染疫危機，可能還會傳染給別人，變成疫情的破口。

柯柯和同事們進入負壓隔離病房前，穿上C級防護衣的「兔寶寶裝」後，還得戴上N95口罩、髮帽、隔離衣、面罩、鞋套，再加上2層手套。一層一層的隔離保護裝備，常讓她們喘不過氣，有時更僅能用嘴巴呼吸。

走進病房內，只聽見「沙沙沙」隔離衣磨擦的聲音，以及「嗶嗶嗶」的儀器聲，柯柯說，安靜的空氣中，瀰漫著未知的恐懼，前方是看不見的敵人，但她必須得穩定心情，沉著處理病患，有時還得安撫病患焦躁的情緒。

穿上防護衣只需2分鐘，但脫下防護衣卻必須展現軟骨功，深怕不小心沾染病毒，脫掉後除全身大爆汗，從內衣濕到外褲，因戴口罩時吸入部分二氧化碳，導致頭暈腦脹、全身癱軟，暫時休息後，繼續下一床病人的照護。

上班時面對看不見的病毒，內心忐忑不安，隨著確診人數上升，心情也隨疫情越加沉重，下班後也不敢回家，憂心會染疫給家人，每天過著戰戰兢兢的日子。柯柯指出，疫情爆發前，就曾一個多月沒回家，這次疫情來勢洶洶，不知何時才能回家。

剛結束育嬰假的小芬返回職場，就遇上疫情大爆發，她只好將孩子送回婆家，只能透過視訊看看家中孩子，當鏡頭那端傳來「媽媽，你什麼時候回家」，小芬心疼到整顆心糾結，但也僅能壓制內心不捨，輕聲安撫孩子。她說，沒確定安全前，每趟回家都充滿疑慮。

疫情持續延燒，也讓前線醫護回家的路變得漫長，她們只希望，民眾可以宅在家，沒事別出門。「今天你好好待在家，台灣就少了一個人被傳染的機會，醫護人員也就可多一點喘息的時間」。

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