端午連假仍有3164人抵台南！黃偉哲憂恐近40人有風險

本周末適逢端午連假，台南市長黃偉哲表示，搭高鐵、台鐵、國道客運到台南的仍有3164人，以最近雙北公布的篩檢站確診率，大約1.3％，若照這比例來看，從北部回來恐近40人有風險，且還不包括自行開車者，希望大家踴躍退票、返鄉者主動去篩檢。

黃偉哲說，目前端午連假到台南的台鐵、高鐵、國道有3164人，還不包括自行開車的，當然自行開車會比較安全一點，但由今天大內區「北孫南送」的傳染鏈來看，即使是認識的人搭同台車也是有風險性。

黃偉哲指出，近日雙北所公布的篩檢站確診率，大概是1.3%，若從北部回來的3100人去篩檢，依照該比例，約近40人確診，還不包括自行開車的，所以說如何找出這些風險者，有賴大家踴躍篩檢，市民健康非常可貴，篩檢對自己和家人都是保障，「退票宅在家過節是給家人最大的禮物」。

南市交通局表示，今天上午預估端午連假仍有3164張票抵達台南，2天來已減少716張票，其中，高鐵各站到台南站有2600張，台鐵雙北地區到台南市有53張，國道客運各站到台南市有511張。

局長王銘德說，根據交通運輸資料顯示，台南市民確實有遵守防疫原則，減少不必要的移動，6月第一周與5月最後一周相比，市區交通車流沒有增加，大台南公車運量再減少7%，城際運輸部分高鐵台南站運量再減少4%、台南轉運站國道客運下降7%、台鐵台南站持續下降21%。

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