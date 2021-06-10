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桃園增14例確診者公布足跡 3家生鮮超市上榜

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園今天新增14例新冠肺炎確診個案，桃園區最多佔6例，龜山5例，平鎮、八德和楊梅各添1例。另外，今天公布的14例中，有11例是曾與確診者接觸而發下感染，其餘3人感染原因還在調查中。

桃園市政府稍早公布確診者相關足跡，包括八德區的全聯興豐店、金鴻翔麵包、幸福滿屋鄉村小舖，龜山區的頂好復興一店、田倉生鮮超市、美聯社明德店，以及中壢區的法藏國際沉香專賣店、小北百貨龍岡店、好生活藥師藥局等，呼籲曾出入相關場所者做好自我監測。

桃園市政府公布確診者分布人數。圖／桃園市政府提供
桃園市政府公布確診者分布人數。圖／桃園市政府提供
桃園市政府公布確診者足跡。圖／桃園市政府提供
桃園市政府公布確診者足跡。圖／桃園市政府提供
桃園市政府公布確診者足跡。圖／桃園市政府提供
桃園市政府公布確診者足跡。圖／桃園市政府提供

新冠肺炎 COVID-19

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