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台東新增1名新冠肺炎病例 連7日零確診中斷

中央社 / 台東縣10日電

台東連續7日沒有本土新冠肺炎確診個案，今天新增1名病例，陸軍化學兵連今天協助台東市全面消毒。

台東新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案主要是以太麻里「林家別館」新居落成聚會和一起家庭群聚感染為主，以及成功鎮和卑南鄉各一起感染源不明，總計21例，已經連7日未有新增病例，今天再添一起，累計22例確診。

台東縣政府5月27日協調陸軍花東防衛指揮部化學兵連對太麻里及金峰鄉實施全面消毒，今天再次協調化學連出動悍馬車4輛及重型消毒車2輛，對全縣人口、機關學校等最密集的台東市周邊主要幹道進行消毒工作。

台東縣長饒慶鈴再次呼籲，「端午節3天連假是我們守住疫情的重要關鍵；守住端午節請暫時先不要返鄉」。

新冠肺炎 COVID-19

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