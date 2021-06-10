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國軍台中總醫院專責護理師確診！急採34接觸者55警採檢

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
因國軍台中總醫院的護理師確診新冠肺炎，台中市警局交大今早安排同仁前往醫院快篩。圖／讀者提供
因國軍台中總醫院的護理師確診新冠肺炎，台中市警局交大今早安排同仁前往醫院快篩。圖／讀者提供

台中驚傳國軍台中總醫院新冠肺炎專責病房護理師昨晚PCR採檢陽性，院方緊急暫停急診、住院與快篩，並匡列同樓層3病房區2醫師與專責護理師、外包清潔人員隔離採檢。台中市政府說明，這名護理師確診，尚無案號，匡列同住三人，以及職場接觸共31人採檢，目前包括其在台中市警局交通警察大隊警員在內共32人為陰性，另有2家人還在採檢中，另外，其夫職場接觸者也快篩55名員警，全數為陰性。

台中市政府說明，昨天晚間10時，國軍台中總醫院一名護理師PCR陽性，初步掌握這名護理師職責是新冠肺炎專責病房照護，台中市政府衛生局已協同院方連夜匡列相關人員進行疫調及採檢，已匡列職場接觸者及家庭接觸者採檢。

國軍台中總醫院專責病房除了收治台中市確診病患，也收治北部重症患者，專責病房的醫護人員每周定期採檢，這名護理師5月28日檢出陽性，進一步PCR檢測呈陰性，昨晚採檢呈陽性，感染源不明，中區流行疫情疫情指揮中心指揮官黃高彬今天一早就到場坐鎮指揮並開會，釐清感染源。

國軍台中總醫院說，這名護理師昨晚PCR檢驗呈現陽性反應，Ct值為33.5，院方立即匡列接觸者隔離採檢，實施場域及人員進出管制，暫停急診、收治住院。

國軍台中總醫院宣布即起暫停急診等服務。圖／翻攝自國軍台中總醫院臉書
國軍台中總醫院宣布即起暫停急診等服務。圖／翻攝自國軍台中總醫院臉書

新冠肺炎 COVID-19 護理師

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