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超過300人染疫身亡　他批政府沒有為防疫疏失道歉

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
國民黨發言人陳偉杰認為，蘇貞昌及陳時中是表達對於國人生命消逝的惋惜與不捨，但追根究柢來看，民進黨政府沒有針對一連串防疫疏失及策略錯誤道歉。圖／陳偉杰提供
國民黨發言人陳偉杰認為，蘇貞昌及陳時中是表達對於國人生命消逝的惋惜與不捨，但追根究柢來看，民進黨政府沒有針對一連串防疫疏失及策略錯誤道歉。圖／陳偉杰提供

本土疫情持續升溫，國內已超過300人因染疫死亡。行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中日前在立法院公開道歉，承認防疫工作確有不足之處。國民黨發言人陳偉杰認為，蘇貞昌及陳時中是表達對於國人生命消逝的惋惜與不捨，但追根究柢來看，民進黨政府沒有針對一連串防疫疏失及策略錯誤道歉。

針對立委蔣萬安質疑，若國產疫苗解盲失敗，政府是否有備案，陳時中回應，政府到現在都有一直積極跟國外談，只要有可能性的我們都會把它簽下來。

陳偉杰認為，陳時中公開承認國產疫苗有「不被國際認證」的風險，這代表他心知肚明策略上有錯誤，但「頭已洗下去了」，只能將它洗完，這不是施政錯誤嗎？一旦不被國際認證，將來在國內一面施打，一面還要告訴民眾：「我們的疫苗沒有國際認證喔！你自己要看清楚想明白！」這讓民眾情何以堪？

陳偉杰指出，民進黨政府未來的作法就是邊走邊看，等待「國際友人」協助，等待地方政府有效控制疫情，等待可能不被認證的國產疫苗會有幫助。然後期待每天的統計數字下降，再來對網路及媒體帶風向，發布對疫情趨緩有利的資訊，來安撫民眾焦慮的情緒，一旦讓民調止跌回升，就故態復萌、依然故我了。

陳偉杰表示，民進黨政府根本不可能承認錯誤，他們將疫情歸咎於「天災」，甚至推責給中國大陸，一旦承認錯誤就是「人禍」，那是要鞠躬下台的，就像林佳龍那樣，對於惜官、惜權、惜財如命的民進黨從政者，可能認錯嗎？

陳偉杰表示，民進黨已落入歧路亡羊的窘境，根本沒有施政方向，只好走一步算一步，但卻又不願意採納民間提出的辦法，深怕去年「威震國際」防疫成功的光環落入別人手上。再此下去，台灣疫情趨緩就只能靠地方政府的努力，而民眾恐要自己亡羊補牢了！

新冠肺炎 COVID-19

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