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找出潛在病例！指揮中心提社區廣篩4策略 導入診所自費快篩

苗栗縣公布10日確診43例 確診數全國第三

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣今天新增43例確診，其中移工40例、本國籍3例。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天新增43例確診，其中移工40例、本國籍3例。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天新增43例確診，其中外籍移工40例、本國籍3例，確診數全國第三，前二名以新北市112例最多，其次為台北市58例，苗栗縣府下午將進一步說明疫情狀況。

苗栗縣政府指出，中央流行疫情指揮中心今天日通報苗栗縣新增本土確診病例43例（男26人、女17人），分別為京元電子相關11例、智邦科技28例、新竹力晶積成電子相關1例，京鼎精密科技2例，台欣生物科技1例；確診者中31例無症狀，目前確診個案已收治隔離中；本國籍確診3例包括電子廠員工、同住家人或接觸者。

苗栗縣衛生局指出，昨天縣內快篩情況，其中京鼎精密科技6月9日全廠快篩360人，陽性1人，智邦科技全廠快篩237人全數陰性，正達光電全廠快篩296人全數陰性，金明玻璃全廠快篩5人全數陰性，振邦工業全廠快篩17人全數陰性，另外頂埔里社區快篩293人全數陰性。

苗栗縣今天新增43例，確診數僅次於新北、台北，居全國第3位。圖／中央流行疫情指揮中心提供
苗栗縣今天新增43例，確診數僅次於新北、台北，居全國第3位。圖／中央流行疫情指揮中心提供

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