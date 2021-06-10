圖輯／疫情未歇 日子還是要過下去！

因國內疫情確診人數不斷攀升，政府發佈第三級警戒持續延長至6月28日，造成許多人無法出門工作，嚴重衝擊生計。也因為此政府趕忙著加速紓困4.0方案，擴大紓困對象範圍，但勞動部卻釋出請領資格條件，適用對象必須「同時」符合4條件缺一不可。
許多民眾已生活困難，看到紓困4.0也是一頭霧水，或因某一項資格不符因而無法獲得補助，民眾也知道「人與人的接觸會造成極大傳播感染率」，無奈還是要生活啊！日子都快過不下去了。
呼籲政府在通過紓困方案前，能先提供完善的配套措施，讓全國民眾維持基本的生活機能。這樣民眾才能安心宅在家防疫。
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