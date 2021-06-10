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圖輯／疫情未歇 日子還是要過下去！

攝影中心 / 記者曾學仁/即時報導
疫情衝擊讓確診人數持續增加，第三級警戒持續延長至6月28日，傳統市場禁止民眾隨意進出，警察貼心的為QRcode遮陽，協助民眾掃瞄。記者曾學仁／攝影
疫情衝擊讓確診人數持續增加，第三級警戒持續延長至6月28日，傳統市場禁止民眾隨意進出，警察貼心的為QRcode遮陽，協助民眾掃瞄。記者曾學仁／攝影

因國內疫情確診人數不斷攀升，政府發佈第三級警戒持續延長至6月28日，造成許多人無法出門工作，嚴重衝擊生計。也因為此政府趕忙著加速紓困4.0方案，擴大紓困對象範圍，但勞動部卻釋出請領資格條件，適用對象必須「同時」符合4條件缺一不可。

許多民眾已生活困難，看到紓困4.0也是一頭霧水，或因某一項資格不符因而無法獲得補助，民眾也知道「人與人的接觸會造成極大傳播感染率」，無奈還是要生活啊！日子都快過不下去了。

呼籲政府在通過紓困方案前，能先提供完善的配套措施，讓全國民眾維持基本的生活機能。這樣民眾才能安心宅在家防疫。

第三級警戒持續延長至6月28日，但為了生活民眾還是必須出門，只期盼政府拿出解決的方法，早日回歸正常的生活。記者曾學仁／攝影
第三級警戒持續延長至6月28日，但為了生活民眾還是必須出門，只期盼政府拿出解決的方法，早日回歸正常的生活。記者曾學仁／攝影
疫情衝擊讓確診人數持續增加，第三級警戒持續延長至6月28日，民眾戴著口罩坐在住家附近，只期盼早日回歸正常的生活。記者曾學仁／攝影
疫情衝擊讓確診人數持續增加，第三級警戒持續延長至6月28日，民眾戴著口罩坐在住家附近，只期盼早日回歸正常的生活。記者曾學仁／攝影
疫情衝擊讓確診人數持續增加，第三級警戒持續延長至6月28日，必須出門的工作人員，只有把口罩戴好，保護自身的安全。記者曾學仁／攝影
疫情衝擊讓確診人數持續增加，第三級警戒持續延長至6月28日，必須出門的工作人員，只有把口罩戴好，保護自身的安全。記者曾學仁／攝影
疫情衝擊讓確診人數持續增加，長者戴著口罩在公園也只能慢步的行走，只期盼早日回歸正常的生活。記者曾學仁／攝影
疫情衝擊讓確診人數持續增加，長者戴著口罩在公園也只能慢步的行走，只期盼早日回歸正常的生活。記者曾學仁／攝影
疫情衝擊讓確診人數持續增加，第三級警戒持續延長至6月28日，許多家關門營業時間遙遙無期，只期盼早日回到正常的生活。記者曾學仁／攝影
疫情衝擊讓確診人數持續增加，第三級警戒持續延長至6月28日，許多家關門營業時間遙遙無期，只期盼早日回到正常的生活。記者曾學仁／攝影
疫情衝擊讓確診人數持續增加，第三級警戒持續延長至6月28日，傳統市場禁止民眾隨意進出，人潮明顯減少許多。記者曾學仁／攝影
疫情衝擊讓確診人數持續增加，第三級警戒持續延長至6月28日，傳統市場禁止民眾隨意進出，人潮明顯減少許多。記者曾學仁／攝影
疫情嚴峻，政府第三級警戒持續延長至6月28日，商家及宮廟等不斷的更改「不開放」的時間。記者曾學仁／攝影
疫情嚴峻，政府第三級警戒持續延長至6月28日，商家及宮廟等不斷的更改「不開放」的時間。記者曾學仁／攝影
疫情衝擊讓確診人數持續增加，第三級警戒持續延長至6月28日，人行道座位依然禁止民眾聚集。記者曾學仁／攝影
疫情衝擊讓確診人數持續增加，第三級警戒持續延長至6月28日，人行道座位依然禁止民眾聚集。記者曾學仁／攝影
第三級警戒持續延長至6月28日，但為了生活民眾必須工作，只期盼政府拿出解決的方法，早日回歸正常的生活。記者曾學仁／攝影
第三級警戒持續延長至6月28日，但為了生活民眾必須工作，只期盼政府拿出解決的方法，早日回歸正常的生活。記者曾學仁／攝影
疫情衝擊讓確診人數持續增加，第三級警戒持續延長至6月28日，但民眾必須出門工作維持生活，只期盼早日回到正常的日子。記者曾學仁／攝影
疫情衝擊讓確診人數持續增加，第三級警戒持續延長至6月28日，但民眾必須出門工作維持生活，只期盼早日回到正常的日子。記者曾學仁／攝影
疫情衝擊讓確診人數持續增加，第三級警戒持續延長至6月28日，為了生活傳統市場內採買的民眾及店家，只有把口罩戴好，繼續過日子。記者曾學仁／攝影
疫情衝擊讓確診人數持續增加，第三級警戒持續延長至6月28日，為了生活傳統市場內採買的民眾及店家，只有把口罩戴好，繼續過日子。記者曾學仁／攝影
疫情衝擊讓確診人數持續增加，第三級警戒持續延長至6月28日，但民眾必須出門工作維持生活，只期盼早日回到正常的日子。記者曾學仁／攝影
疫情衝擊讓確診人數持續增加，第三級警戒持續延長至6月28日，但民眾必須出門工作維持生活，只期盼早日回到正常的日子。記者曾學仁／攝影
疫情衝擊讓確診人數持續增加，第三級警戒持續延長至6月28日，公園座椅依舊封著，禁止民眾聚集。記者曾學仁／攝影
疫情衝擊讓確診人數持續增加，第三級警戒持續延長至6月28日，公園座椅依舊封著，禁止民眾聚集。記者曾學仁／攝影
第三級警戒持續延長至6月28日，有商家拉起封鎖線，只期盼政府拿出解決的方法，早日回歸正常的生活。記者曾學仁／攝影
第三級警戒持續延長至6月28日，有商家拉起封鎖線，只期盼政府拿出解決的方法，早日回歸正常的生活。記者曾學仁／攝影
政府第三級警戒持續延長至6月28日，商家及宮廟等不斷的更改「不開放」的時間，期盼早日回到正常的生活。記者曾學仁／攝影
政府第三級警戒持續延長至6月28日，商家及宮廟等不斷的更改「不開放」的時間，期盼早日回到正常的生活。記者曾學仁／攝影

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