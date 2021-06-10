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快篩任務結束！壹電視「黃區」再快篩200人 結果全陰性

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
壹電視今進行黃區快篩200人，結果全陰性。記者林俊良／攝影
壹電視今進行黃區快篩200人，結果全陰性。記者林俊良／攝影

北市內湖區壹電視7日因1名妤公司廁所猝死的48歲劉姓攝影師確診，北市昨在壹電視大樓設置快篩站，首波篩檢166人、11人快篩陽性，昨晚11人的PCR檢測出爐，結果全陰性，北市聯醫今早約8時30分繼續進行「黃區」200人快篩，壹電視中午12時對外公告，全快篩陰性。

台北市副市長黃珊珊昨視察時指出，將依照劉姓攝影師接觸對象進行造冊，166位最接近劉姓攝影的人員列為紅區、可能接觸的同事列為黃區、其他棟的人為綠區，若紅區篩檢結果陽性率過高，就會依序再快篩其他區。

昨下午4時許，北市宣布紅區166人全快篩完畢，包含美女女主播吳衣璇在內，總計11人陽性，但晚間PCR陸續出爐，均為陰性。壹電視事後也在昨深夜對外公告PRC全陰性消息。

北市府原訂昨日結束後，快篩任務就告一段落，但今凌晨卻臨時決定上午再赴壹電視進行第二波快篩，主要針對200名列為黃區的人員，今日中午12時，壹電視再度公告，快篩結果全陰性。

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