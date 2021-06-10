降低在家猝死風險 國民黨籲開放居家快篩、購足瑞德西韋

國內疫情持續嚴峻，近日發生多起在家猝死案例，國民黨今舉行「國際媒體認證低篩成防疫盲點，陳時中不該再擋」記者會，以各國推居家快篩包為例，強調可減少民眾外出採檢，以及降低醫院篩檢人潮而減少染疫風險，更可透過民眾自主篩檢形式達到及時防堵，避免出現無症狀感染者無法受到良好照顧的猝死，盼政府能立即開放居家快篩。

國民黨文傳會主委王育敏指出，台灣拒絕普篩的策略，被國際媒體認為是台灣防疫的關鍵盲點之一。「彭博社」就質疑：「台灣一直用『偽陽性率很高』的說法來制止篩檢，卻不像其他國家『寧可錯殺一百，不肯放過一個』，反而造成更大的傳播風險。」

王育敏說，指揮官陳時中從去年開始，就以「偽陽性恐壓垮醫療量能」為理由拒絕普篩，甚至對於其他普篩的國家還自傲地說「做得好為何要學失敗的人」；到了今年，台灣疫情嚴峻之際，陳時中仍說「普篩恐削弱疫情防堵速度，得不償失」、「外國疫情趨緩非篩檢而是疫苗」。

對於近日談及家用快篩，陳時中7日才剛表示正研擬鼓勵廠商進口居家快篩劑，結果8日立委質詢時他又說：「廠商沒來申請，我是要審啥毀？」對此，台灣預防醫學學會理事長陳宜民陳宜民強調，由於食藥署先前並沒有訂出家用快篩試劑規範，廠商沒有可以依據的標準去做臨床實驗，在規範還沒出來前，也不會有可以送去申請的臨床實驗報告。食藥署是直到「6月7日才公告出規範」。

陳宜民表示，細看衛福部食藥署剛公布的申請規範，要求台灣現有試劑廠商都必須補做臨床試驗，該規範的許可標準比美國還嚴格。美國對於家用試劑的要求為：敏感性超過70％、 特異性超過90%； 台灣衛福部公布的要求則是：敏感性超過90%、特異超過99%。現有台灣試劑公司中根本沒有幾家可以通過這個標準，相比政府對於國產疫苗的鬆懈態度，是不是在阻擋國內生產快篩試劑？

王育敏表示，各國推居家快篩包、檢測得來速。這些便利的居家篩檢，可以減少民眾外出採檢時可能增加的染疫風險，也可以降低醫療院所、快篩站的篩檢人潮，更可以透過民眾自主篩檢形式，達到及時防堵、降低潛在感染源繼續散播病毒，避免出現無症狀感染者無法受到良好照顧的猝死。

此外，對於治療藥物的部分，國民黨提出兩點訴求：一，政府應說明目前單株抗體藥物採購數量是多少？現有儲備量是否足夠？二、瑞德西韋目前是否已分派至所有專責醫院？隨著確診數不斷上升，目前採購的數量是否足夠？政府應盡最大努力採購治療藥物來全力搶救。

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