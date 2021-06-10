女護理師確診 國軍台中總醫院：Ct值已高於可出院標準

針對國軍台中總醫院發生女護理師確診，該院發言人、副院長歐陽九如說，院內專責病房女護理師是昨天執行例行的高風險人員PCR檢測時發現，Ct值33.5；依照疫情指揮中心標準Ct值30以上可以出院，Ct值34以上就是陰性，且護理師本身也沒症狀。

但畢竟照顧確診者工作，高風險族群，醫院以嚴謹態度面對，立即通報衛生局，並公告暫停急診、住院、體、健檢服務及快篩站、自費篩檢等服務；門診還有服務，並未封院。

歐陽九如指出，護理師在專責病房，本來就是完全封閉狀態，專責照顧感染病患，並未接觸一般民眾。該院依照衛服部規範高風險人員定期檢測出PCR陽性，網站公告是醫院負責態度。

醫院感謝這位護理同仁承擔別人不想做的工作，大家都不希望感染發生，但要審慎面對，一旦有，就要做出最好的處置。

另據衛生局長曾梓展指出，女護理師是弱陽反應，已擴大篩檢至一般行政人員，目前情況「審慎樂觀」。

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