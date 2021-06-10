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壹電視篩檢昨PCR均陰性 今進行第二波篩檢

攝影中心 / 記者林俊良/即時報導
台北市政府今對壹電視200名員工進行第二天篩檢，而未列入優先施打對象，因為工作又必須身處第一線採訪的媒體記者，只能做好自我防護穿著防護衣隔街採訪。記者林俊良／攝影
台北市政府今對壹電視200名員工進行第二天篩檢，而未列入優先施打對象，因為工作又必須身處第一線採訪的媒體記者，只能做好自我防護穿著防護衣隔街採訪。記者林俊良／攝影

台北市內湖壹電視7日發生攝影師猝死廁所內，8日晚間該名攝影的PCR結果出爐為陽性。北市快篩隊昨天火速前往壹電視篩檢，先針對「紅區」的160名員工造冊篩檢，一共篩檢166人，包括兩名主播、記者等11人快篩陽性，不過晚間PCR結果陸續出爐，壹電視宣布，11人快篩陽性PCR均陰性。

台北市政府針對壹電視大樓第二波200員工，今天上午起進行第二天篩檢。針對壹電視員工篩檢流程，北市府分成紅區、黃區、綠區等3種組別，由於壹電視大樓有好幾棟，首先把與猝死劉姓攝影師有工作關係的人、工作樓層、建築作為首先篩檢的紅區，今天將進行黃區員工篩檢。

針對壹電視員工篩檢流程，北市府分成紅區、黃區、綠區等3種組別，今天將進行黃區員工篩檢。記者林俊良／攝影
針對壹電視員工篩檢流程，北市府分成紅區、黃區、綠區等3種組別，今天將進行黃區員工篩檢。記者林俊良／攝影
台北市政府今對壹電視200名員工進行第二天篩檢。記者林俊良／攝影
台北市政府今對壹電視200名員工進行第二天篩檢。記者林俊良／攝影
台北市政府今對壹電視200名員工進行第二天篩檢，而未列入優先施打對象，因為工作又必須身處第一線採訪的媒體記者，只能做好自我防護穿著防護衣隔街採訪。記者林俊良／攝影
台北市政府今對壹電視200名員工進行第二天篩檢，而未列入優先施打對象，因為工作又必須身處第一線採訪的媒體記者，只能做好自我防護穿著防護衣隔街採訪。記者林俊良／攝影

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