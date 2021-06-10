重要勞力！失聯移工藏防疫隱憂 農業界盼政府鼓勵快篩

新冠肺炎疫情嚴峻，多個電子大廠爆出移工群聚染疫事件引起農業界憂心，由於移工是地方上農業重要的勞動力來源，隨著作物生產採收季節而移動，現階段只能希望自家農場的移工別出門，提供酒精以及口罩等防護設備保護，也希望政府能免責鼓勵這些移工快篩；農委會則表示，登記有案的合法農業移工，近期致電提醒，盡可能做好各項防護措施。

根據內政部移民署的統計，到今年4月為止，失聯移工有5萬1374人；之前台北市萬華爆發群聚感染，台北市長柯文哲就提出移工特赦令，鼓勵移工出來快篩。

中部某菜區合作社陳姓老闆說，這陣子北部疫情相對嚴峻，移工沒有工作可做，從北部、桃園、苗栗下來中南部的移工不少，他自己就看過20、30名從外地來的，這些移工會找朋友，也成為防疫隱憂，若染疫很容易在農村散開；現在地方的農場、合作社老闆都很緊張，怕自家的移工跟移工的親友接觸。

陳老闆表示，他自己合作社僱有約30名移工，現階段只能道德勸說勤消毒、提供足夠的口罩，請他們留在宿舍裡，不要出門聚會、跟親友見面，也主動幫移工採買生活用品，蔬菜水果魚肉等等，讓他們生活無虞。

他也不諱言說，農村地區大多數都是黑工，這是不爭的事實。近期多個農場、合作社場老闆都要求，是否可以由政府鼓勵快篩，其實這些黑工在哪裡，派出所、地方政府也都知道在哪裡，只是大家都有默契，心照不宣而已，如果可以三四個村莊為一個點，鼓勵移工出來快篩，不抓人、不處罰，若有問題也正好可以宣導，對農村來說，也可以降低風險，總不能一直讓這些移工躲在那裏卻視而不見，不如跟電子廠一樣鼓勵出來快篩。

中部某農業界人士表示，不可諱言，這些失聯移工很大一部分都在田間，成為我國農業勞動力主力，5月北部疫情嚴峻，移工沒有零工可做，已經南下一批，他們有自己的群組、自己的生活圈、有熟識的同鄉，因此都到中南部討生活，防疫期間，確實很多地方沒辦法管理到。

他表示，由於電子大廠爆發移工群聚，地方的快篩站可以看到工廠會帶著場內的移工來跟院方登記做快篩，但農業的非法移工，帶頭的也不敢把移工帶出來快篩，只能嚴加管理，否則一旦中獎也並非只有一個人。

一名王姓農場主人表示，農業移工隨著季節採收而移動，前些日子是採茶，現階段除了菜區忙碌以外，還包括山上的高麗菜區、山上的水果區都有大批農業移工，防疫為先，先別急著抓人，先鼓勵快篩，若執法機關急著去抓他，「你跑得贏他嗎？」

另有花農則表示，這些農業移工，原本農民都可以田間叫工，有專門的人在為移工安排工作，有需求就整車帶過來；也有的是農場長期配合，提供吃住的，但現在就是不讓移工亂跑，避風險。

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