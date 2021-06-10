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國軍台中總醫院女護理師PCR陽性 丈夫是中市交大警職

聯合報 / 記者林佩均陳宏睿／台中即時報導
國軍台中總醫院一名護理師ＰＣＲ陽性確診，其丈夫為台中市警察局交通警察大隊警員，市警局人員相當謹慎。圖／報系資料照
國軍台中總醫院一名護理師ＰＣＲ陽性確診，其丈夫為台中市警察局交通警察大隊警員，市警局人員相當謹慎。圖／報系資料照

國軍台中總醫院一名新冠肺炎病房專責護理師昨天深夜確診，院方立即將她隔離，並通報衛生局連夜進行包括醫護人員、病患家屬、看護等的PCR檢測。據悉，確診護理師丈夫為台中市警察局交通警察大隊警員，台中市警察局表示，目前仍在了解中，若同仁有接觸新冠肺炎確診者，大隊將成立應變小組，遵照衛生局作業辦理，並強調由衛生局統一對外發言。

台中市衛生局指出，第一波框列其職場和家庭接觸者一共27人，另外病患或陪病者是7人，已有13人篩驗陰性，其餘尚待結果。

據了解，確診護理師丈夫為台中市警察局交通警察大隊警員，今天未到隊部上班，這是繼保大內勤女警確診新冠肺炎後，台中市警局第二例與新冠肺炎確診者密切接觸個案，市警局人員相當謹慎。

台中市警察局行政科指出，同仁若有接觸確診者，單位會成立應變小組，與匡列者密切接觸的員警會進一步安排快篩，盡快釐清有無確診，同步進行辦公廳舍清消。

台中市警察局行政科表示，目前尚未接獲台中市衛生局通知，相關細節由衛生局統一對外說明。

國軍台中總醫院確診護理師為專責病房成員，昨天施行高風險單位篩檢時，PCR檢驗呈現陽性反應，Ct值為33.5。

新冠肺炎 COVID-19

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