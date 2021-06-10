昔女權鬥士 今被網友封「3+11立委」 網路究責衝高范雲聲量

image source：范雲臉書

文/朱涵瑜

過去提到范雲，幾乎都會和「女權鬥士」劃上等號，不過現在范雲恐怕多了「3+11立委」、「3+11教母」的封號。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/5/8~2021/6/9）統計調查，網路上討論到民進黨立委范雲的熱門關鍵字，幾乎都與「3+11」相關議題有所關聯，包括台灣防疫破口、機師染疫、確診、隔離等，網路中不少也談論到要范雲下台負責。





image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析時間:2021/05/08~2021/06/09)

「3+11」范雲至今說不清！館長開辦網路究責投票 出現壓倒性票數



針對種種疑慮，館長陳之漢在臉書表示：「范雲3+11造成台灣目前慘況，中央指揮中心無開會紀錄，至今無檢討、無究責」，因此他在臉書專頁開辦一場限時24小時「滿意或不滿意」的網路投票活動，最後結果不滿意數多達42,000筆，可以接受僅1,159筆，兩者數值差距懸殊，雖然也有不少人嘲諷館長最近不斷舉行的網路投票。

image source：館長陳之漢臉書

「3+11防疫破口爭議」讓范雲近一個月網路聲量大增，5月15日宣布防疫三級警戒之後，隔天16日探討聲量快速飆升，使得范雲的3+11事件論度衝到最高點，當日討論高達11,279筆。被外界認為釀成防疫政策破口的范雲，神隱多天之後才現身政論節目，對於相關爭議范雲並無詳加說明，反倒是批評地方政府欲自購疫苗，而范雲現身，讓她網路聲量再衝一波高峰。只是「3+11」爭議，誰提議？決策過程為何？無檢討報告、無究責，中央的態度同時也讓諸多民眾不滿，因此館長陳之漢的「網路投票活動」，變相成為民怨出口，同時也讓范雲的討論熱度再拉高，隨之而來的是負面聲量也跟著增加。





image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路聲量(分析時間:2021/05/08~2021/06/09)

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月08日至2021年06月09日。





















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