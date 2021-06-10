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文大生5月30日搭星宇航返澳門今確診 在台室友日前也染疫

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文大留學生返澳門確診 星宇：7機組員自主健康管理

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
星宇航空示意圖。圖／星宇航空提供
星宇航空示意圖。圖／星宇航空提供

澳門政府昨晚公布，一名文化大學男留學生，5月底搭乘星宇航空從台灣返回澳門後確診，且據了解該留學生在台灣室友日前也確診。對此，星宇表示，已通知當班機組員加強自主健康管理，共有七人需要自主健康管理。

根據澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，5月30日一名搭乘星宇航空JX205號航班（座位為16H）入境的21歲澳門男性，在入境後按衛生局當時檢疫措施被安排到金皇冠中國大酒店單獨接受醫學觀察，入境後首次的鼻咽拭子檢測樣本結果對新型冠狀病毒檢測呈陰性，但9日核酸檢測結果呈陽性，血清結果IgM為陽性，IgG為陰性，確診為新型冠狀病毒肺炎。患者無發熱、咳嗽或呼吸困難等症狀，目前情況一般，已送仁伯爵綜合醫院進一步檢查。

通報也指出，該確診患者在台灣就讀中國文化大學，否認曾確診新型冠狀病毒肺炎及曾接種新冠病毒疫苗。且他有一名在台灣地區同住室友日前亦於台灣確診。

對此，星宇說，該班值勤組員皆有穿著全套防護裝備，已通知當班機組員加強自主健康管理。每班航班執勤後，皆嚴格遵守疫情指揮中心規範，客艙環境以至機上用品等，各環節皆加強落實消毒作業。目前有七人自主健康管理。

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