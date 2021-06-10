高端今宣布解盲結果 孫大千籲關注可否取得疫苗護照

高端疫苗今天將停止交易，並於下午5時召開COVID-19疫苗二期臨床實驗解盲記者會。對此，前立委孫大千表示，針對國產疫苗，民進黨應該向台灣人民說清楚6個問題。

孫大千在臉書貼文，指出六點疑問，包括：一，蔡英文如何能保證國產疫苗一定可以在7月底如期上市？二，如果國產疫苗二期試驗解盲失敗，民進黨政府也要掩護包庇到底嗎？三，如果國產疫苗研發失敗， 1000萬劑的疫苗採購缺口要如何補足？ 四，只有經過二期臨床試驗的國產疫苗，如何能證明具備安全性和有效性？五，國人如果接種不被國際承認的國產疫苗，未來要如何取得疫苗護照？六，倘若高端今天宣布解盲成功，那麼這兩天大買高端股票的幕後人士是否涉及內線交易呢？

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