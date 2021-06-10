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6月10日疫情懶人卡／壹電視PCR結果11人全陰性 台中增第2例死亡
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月9日疫情懶人卡）
▌壹電視首波快篩11人陽性 PCR檢測均陰性
壹電視四十八歲劉姓攝影師七日猝死於公司，ＰＣＲ檢測為陽性確診，北市府昨於壹電視設置快篩站，首波快篩一六六人，十一人陽性，隨即被以專車送往防疫旅館，壹電視昨晚表示十一人ＰＣＲ檢測均為陰性，解除隔離。
▌台中今增第2例確診死亡！80歲男輕症突轉重症死亡
台中今天新增新增第二例本土確診死亡個案，該個案為西屯區80歲男子，被女兒傳染，但感染源不明，原本輕症病情穩定，病情惡化很快，突然轉為重症，今天凌晨約1時突然發高燒、血氧下降，因有慢性病心臟、腎臟病等多重慢性病，因家屬簽署DNR（拒絕臨終CPR、插管等急救措施）死亡。
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