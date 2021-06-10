6月10日疫情懶人卡／壹電視PCR結果11人全陰性 台中增第2例死亡

高端新冠疫苗問題近日引起軒然大波，其實政治大學法律科際整合研究所副教授劉宏恩早在去年就針對政府對國產疫苗把關不嚴，多次為文建議。他指出，和國際標準相比，台灣疫苗試驗過程與決策可說有3大差異和2大危機，只可惜政府至今未正面面對。 劉宏恩專研生物醫學與法律、研究倫理等領域，擔任衛福部疾病管制署人體研究倫理審查會委員、台北榮民總醫院人體試驗委員會委員，歷年審查過兩、三千件臨床實驗。豐厚經驗讓他早在去年看到政府發布國產疫苗相關新聞，就警覺不對。...

2021-06-10 08:00