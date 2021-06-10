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6月10日疫情懶人卡／壹電視PCR結果11人全陰性 台中增第2例死亡

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月9日疫情懶人卡

▌壹電視首波快篩11人陽性 PCR檢測均陰性

壹電視四十八歲劉姓攝影師七日猝死於公司，ＰＣＲ檢測為陽性確診，北市府昨於壹電視設置快篩站，首波快篩一六六人，十一人陽性，隨即被以專車送往防疫旅館，壹電視昨晚表示十一人ＰＣＲ檢測均為陰性，解除隔離。

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▌台中今增第2例確診死亡！80歲男輕症突轉重症死亡

台中今天新增新增第二例本土確診死亡個案，該個案為西屯區80歲男子，被女兒傳染，但感染源不明，原本輕症病情穩定，病情惡化很快，突然轉為重症，今天凌晨約1時突然發高燒、血氧下降，因有慢性病心臟、腎臟病等多重慢性病，因家屬簽署DNR（拒絕臨終CPR、插管等急救措施）死亡。

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新冠肺炎 COVID-19

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6月8日疫情懶人卡／傳產老闆妻子陰轉陽 高雄小港家族感染源找到了

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國產疫苗把關標準低於國外？專家揭露3大差異和2大危機

高端新冠疫苗問題近日引起軒然大波，其實政治大學法律科際整合研究所副教授劉宏恩早在去年就針對政府對國產疫苗把關不嚴，多次為文建議。他指出，和國際標準相比，台灣疫苗試驗過程與決策可說有3大差異和2大危機，只可惜政府至今未正面面對。 劉宏恩專研生物醫學與法律、研究倫理等領域，擔任衛福部疾病管制署人體研究倫理審查會委員、台北榮民總醫院人體試驗委員會委員，歷年審查過兩、三千件臨床實驗。豐厚經驗讓他早在去年看到政府發布國產疫苗相關新聞，就警覺不對。...

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新聞眼／猝死頻傳 確診駭人

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