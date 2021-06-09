兩主播等11人快篩陽性 壹電視晚間宣布：PCR均陰性

台北市內湖壹電視7日發生攝影師猝死廁所內，8日晚間該名攝影的PCR結果出爐為陽性。北市快篩隊今天火速前往壹電視篩檢，先針對「紅區」的160名員工造冊篩檢，今天傍晚左右，壹電視的快篩任務結束，一共篩檢166人，包括兩名主播、記者等11人快篩陽性，不過晚間PCR結果陸續出爐，壹電視晚間宣布，11人快篩陽性PCR均陰性。

針對壹電視員工篩檢流程，黃珊珊說，北市府分成紅區、黃區、綠區等3種組別，由於壹電視大樓有好幾棟，首先把與猝死劉姓攝影師有工作關係的人、工作樓層、建築作為首先篩檢的紅區。

猝死劉姓攝影周邊會經過去找同事的路線，匡列為黃區；另一棟工作上沒有直接關係，但可能有人員流動的部分劃作綠區，先把這三個區匡起來，並由北市聯醫判斷篩檢。

黃珊珊說，壹電視員工逾1000位，首先要先把紅區的名單進行造冊，因此快篩時間可能不止一天，有需要接下來的兩三天市府都會協助進行快篩；至於明天是否快篩，要看今天紅區篩檢結果，若陽性率很高的話，可能連綠區都要進行快篩。

今天晚間PCR結果出來，壹電視宣布，11人快篩陽性，最後PCR均陰性，虛驚一場。 壹電視主播趙惠雯在臉書公布PCR陰性結果。圖／摘自臉書 台北市快篩隊上午前往壹電視篩檢，先針對「紅區」的160名員工造冊篩檢，若有快篩陽性就立刻送醫。一共有11人快篩陽性由公車接走，壹電視晚間宣布，PCR均陰性。記者邱德祥/攝影

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