快訊

國軍首度群聚感染 正好發生在全台防空戰備中樞

兩主播等11人快篩陽性 壹電視晚間宣布：PCR均陰性

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
壹電視主播吳衣璇擺脫確診陰影。圖／摘自臉書
壹電視主播吳衣璇擺脫確診陰影。圖／摘自臉書

台北市內湖壹電視7日發生攝影師猝死廁所內，8日晚間該名攝影的PCR結果出爐為陽性。北市快篩隊今天火速前往壹電視篩檢，先針對「紅區」的160名員工造冊篩檢，今天傍晚左右，壹電視的快篩任務結束，一共篩檢166人，包括兩名主播、記者等11人快篩陽性，不過晚間PCR結果陸續出爐，壹電視晚間宣布，11人快篩陽性PCR均陰性。

針對壹電視員工篩檢流程，黃珊珊說，北市府分成紅區、黃區、綠區等3種組別，由於壹電視大樓有好幾棟，首先把與猝死劉姓攝影師有工作關係的人、工作樓層、建築作為首先篩檢的紅區。

猝死劉姓攝影周邊會經過去找同事的路線，匡列為黃區；另一棟工作上沒有直接關係，但可能有人員流動的部分劃作綠區，先把這三個區匡起來，並由北市聯醫判斷篩檢。

黃珊珊說，壹電視員工逾1000位，首先要先把紅區的名單進行造冊，因此快篩時間可能不止一天，有需要接下來的兩三天市府都會協助進行快篩；至於明天是否快篩，要看今天紅區篩檢結果，若陽性率很高的話，可能連綠區都要進行快篩。

今天晚間PCR結果出來，壹電視宣布，11人快篩陽性，最後PCR均陰性，虛驚一場。

壹電視主播趙惠雯在臉書公布PCR陰性結果。圖／摘自臉書
壹電視主播趙惠雯在臉書公布PCR陰性結果。圖／摘自臉書
台北市快篩隊上午前往壹電視篩檢，先針對「紅區」的160名員工造冊篩檢，若有快篩陽性就立刻送醫。一共有11人快篩陽性由公車接走，壹電視晚間宣布，PCR均陰性。記者邱德祥/攝影
台北市快篩隊上午前往壹電視篩檢，先針對「紅區」的160名員工造冊篩檢，若有快篩陽性就立刻送醫。一共有11人快篩陽性由公車接走，壹電視晚間宣布，PCR均陰性。記者邱德祥/攝影

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

抗議好心肝疫苗缺失 北市醫師公會盼中央直撥1萬劑疫苗

北市機動快篩隊 環南市場篩檢168人均陰性

好心肝私自開放志工打疫苗 遭北市重罰200萬元

壹電視快篩站啟用 造冊160多人、最快今晚可知篩檢結果

相關新聞

6月8日疫情懶人卡／傳產老闆妻子陰轉陽 高雄小港家族感染源找到了

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。

兩主播等11人快篩陽性 壹電視晚間宣布：PCR均陰性

台北市內湖壹電視7日發生攝影師猝死廁所內，8日晚間該名攝影的PCR結果出爐為陽性。北市快篩隊今天火速前往壹電視篩檢，先針...

6月9日疫情懶人卡／空軍6人確診全面PCR 桃園某醫院護理師染疫

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。

首日快篩傳4偽陽 南科篩檢站嚇出一身冷汗

苗栗爆發外籍移工群聚染疫，南科管理局緊急建置大型篩檢站，針對台南、高雄園區8000名移工進行篩檢，今天首日篩檢900例，...

信義區養護機構長輩轉輕症 卻因陽性出院「無處可去」

信義區某養護機構群聚染疫事件後，有在該機構受感染的身障長輩轉為輕症，醫院通知可以出院自主健康管理，但礙於PCR陽性，無法...

台染疫致死率高於全球！ 專家籲檢視「3漏洞」才能慢慢降下來

台灣新冠肺炎的死亡率高於全球平均，有多起案例發病不到三天內便不幸死亡，近日甚至出現多起個案在身亡後才確診，引起國人關注。對此，前疾管局局長張鴻仁在節目中表示，要查明台灣死亡率的真相，需將死亡個案分為三大類別，並一一補起漏洞，才能慢慢降低致死率。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。