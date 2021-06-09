全國51名員警染疫 北市警25人

壹電視棚內攝影師猝死後證實確診；23名員警今天快篩結果幸好都是陰性。但根據警政署晚間最新統計，全國染疫警察數已達51人，其中台北市警察局有25人。

受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，國內確診者案例頻傳。

根據警政署今晚7時最新資料顯示，統計自5月中旬新北市警察局蘆洲分局有員警染疫事件迄今，全國警察總計有51人確診、染疫，相較昨天的49人又新增2例，均為新北市警察局的員警。

同時，全國居家隔離員警計101人，自主健康管理者則有75人。

根據統計資料可看到，確診員警總數以台北市警察局的25人最多，其次為新北市警察局的21人，依序還有警政署保安警察第一總隊的2人，警政署刑事局的1人，台中市警察局和高雄市警察局也分別均為1人。

警政署日前表示，已立即成立「關懷小組」並啟動關懷照護機制，整合各項資源，提供確診染疫或被匡列隔離同仁最即時的服務，齊心抗疫；此外，若有員警因公染疫，中華民國警察之友總會也將提供5萬元慰問金，以感謝第一線員警的犧牲奉獻與辛勞付出。

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