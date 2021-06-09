遊子北部染疫回嘉義確診 足跡單純鄉親勿恐慌

嘉縣昨晚傳出一名從北部返鄉62歲男子確診。縣長翁章梁指出，男子離開故鄉十幾年，因武肺漢炎疫情無處棲身，3日搭高鐵返鄉，8日深夜醫院確診，但足跡單純，鄉親不用恐慌。

嘉義縣長翁章梁今天召開疫情線上記者會表示，昨晚11時醫院驗出住水上鄉內溪村1名62歲男子確診新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病），男子因戶籍在北部，列為台北市案例，案號12038。

翁章梁表示，案12038離開故鄉十幾年，在北部居無定所，因武肺漢炎疫情無處棲身，3日晚搭0845次高鐵返鄉，坐計程車回水上鄉內溪村老家；8日晚間7時3分消防局接獲通報電話，說他身體不舒服、頭暈，救護人員著防護衣將人送嘉義基督教醫院，並做核酸採檢，他未等結果出來，即搭計程車返家。

翁章梁表示，醫院昨深夜11時通知衛生局驗出案12038確診，縣府動員警察、地方民代、衛生所人員，在今天凌晨1時30分左右找到人；本案接觸者共7人，其中須採檢6人（5人採檢陰性，1人採檢中），居家隔離3人，包括2名計程車司機及案12038黃姓鄰居。

衛生局長趙紋華表示，個案是台北返鄉，嘉義縣足跡單純，8日晚上曾至內溪村仁安宮外拜拜，中餐和晚餐由鄰居黃先生送餐及共餐；提醒鄉親如果與確診者足跡有重疊，若有症狀請通知水上鄉衛生所，衛生所評估後必要時會啟動採檢；目前相關足跡都已進行清消。

翁章梁強調，嘉義縣實施北部返鄉民眾通報措施，一個月內返鄉的人，村長、警方都必須做關懷訪視，內溪村發生確診個案後，縣府已要求村長與派出所訪視同仁自主健康管理。

翁章梁說，嘉義縣已發生多起北部染疫者回鄉造成群聚感染，老話一句，請旅居北部熱區的鄉親近期不要返鄉，端午節不要回來過節。

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