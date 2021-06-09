護理師接種疫苗仍染疫 任職新冠肺炎專責病房

彰化縣今天新增新冠肺炎3例確診，包括1名護理師；彰化縣衛生局指出，這名護理師平時在新冠肺炎專責病房照顧病人，有接種一劑AZ疫苗，日前定期篩檢時驗出陽性確診。

國內已有華航機師、醫護人員接種新冠肺炎疫苗仍確診案例。先前國泰醫院表示，院內1名急診醫師疑因5月29日為急救病人插管感染，6月2日確診，院方事後證實，該名急診醫師已接種過新冠肺炎疫苗。

彰化縣疫情災害應變中心今天下午召開記者會，彰化縣長王惠美、彰化縣衛生局長葉彥伯出席說明疫情。王惠美指出，今天新增3例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診，其中麻將牌咖傳染鏈1例，感染源待查個案2例。

葉彥伯說明感染源待查的2名確診案例，有1例為醫院群聚感染傳染鏈有關的看護，所負責照顧的對象和醫院確診患者住在同一病房，由於醫院群聚感染的感染源不明，因此列為感染源待查個案。

葉彥伯說，另1例為在彰化某大型醫院服務的護理師，這名護理師在新冠肺炎專責病房工作，醫院定期會幫醫護人員進行病毒核酸檢測，護理師篩檢驗出陽性，但其餘同事篩檢都呈現陰性，目前已匡列相關接觸者100多人進行疫調及採檢，以釐清感染源。

打疫苗還是有可能感染，只是症狀較輕微、降低重症發生，葉彥伯表示，這名護理師曾接種AZ疫苗，已超過14天，懷疑護理師可能是在照顧病人時被感染，

縣府也在記者會上公布企業進行快篩事宜，葉彥伯指出，衛生局會協助企業媒合可進行快篩的公私立醫院，企業在快篩前應落實分艙分流以及宿舍管理，也建議採用區塊篩檢法，同一空間的員工為一個區塊，每個區塊100人以下逐批進行篩檢。

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