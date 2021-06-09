澎湖5確診者3位好轉 最快12日可出院

澎湖5名確診案例在三總澎湖分院負壓病房治療，其中3例情況好轉，達出院標準，但縣府基於更嚴謹考量，將在觀察和再進行PCR採檢後，最快可在12日出院。另外2例目前仍收治在負壓病房。

澎湖縣政府發言人陳其育今天表示，澎湖5名新冠肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診案例，包括案8433、8764，以及湖西鄉隘門村老婦一家3口的案10497、10498和10499。

其中，首例8433的婦人，在5月29日病發呈昏迷，經送部立澎湖醫院插管後再轉送至三總澎湖分院負壓病房收治。在院方全力治療，短短10天內從昏迷至恢復並移除呼吸器，核酸檢測CT值達35，已超過中央的30以上，原本可以出院，但考量澎湖離島環境較特殊，將留院再觀察，並進行PCR採檢，確定無病毒後，最快可望在12日出院。

另外，案8764、案10498等2名男性都屬輕症，視患者病況已達出院標準。至於90多歲老婦的案10497和她的小兒子案10499等2人，目前收治在三總澎湖分院負壓病房中。

陳其育說，5例確診者今天也同步解除居家隔離與自主健康管理計20人；目前仍匡列有90人，其中居家隔離16人、自主健康管理74人。

消防局長許文光與警察局副局長戴能振2人今天也與會，說明近半個多月來協助執行防疫工作，其中消防局各分隊共執行護送快篩民眾達34人次。

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