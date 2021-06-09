台染疫致死率高於全球！ 專家籲檢視「3漏洞」才能慢慢降下來

台灣新冠肺炎的死亡率高於全球平均，有多起案例發病不到三天內便不幸死亡，近日甚至出現多起個案在身亡後才確診，引起國人關注。對此，前疾管局局長張鴻仁在節目中表示，要查明台灣死亡率的真相，需將死亡個案分為三大類別，並一一補起漏洞，才能慢慢降低致死率。

張鴻仁在談話性節目《有話好說》中表示，從公衛的角度分析，可將死亡案例分為三大類別探討。第一是「確診者還沒被找到就已死亡」，這種是最糟糕的狀況，顯示當前的整體防疫體系出現漏洞；第二是「找到確診者但來不及收治，導致其快速死亡」，這意味著醫療量能不足；第三種則是「已經收治確診者，但卻無法順利救治」，這點就要探討醫療水準和治療方式哪裡出現問題。

張鴻仁指出，將死亡個案透過這三種類別釐清後，如果致死的主要原因是第三類，就要去解決藥物不足或治療中遇到的其他狀況；若為第二類，這通常是發生在疫情爆發初期的現象，各大醫院措手不及，但透過醫院逐漸降載、空出床位，慢慢動員起來，基本上就能讓死亡率漸漸降低。

至於若主要原因為第一類，張鴻仁直言，這點恐怕是「最慘的」，代表著目前台灣的防疫系統追不過病毒，導致許多人連和醫療體系接觸的機會都沒有，就在家中死亡。此時需要做的就是擴大篩檢，把每一個可能的病人都及早找出來，才能走在病毒前面，給予確診者最及時的治療。

張鴻仁補充，上述三大種類都釐清後，再一一比對年齡、慢性病史的比例狀況，就能找出目前死亡率較高的真相和原因；但若屆時仍無法降低致死率，他坦言「那真的會考倒我」，並認為到時候恐怕需要考慮是否有病毒變種的狀況，不過目前看來可能性不大。

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