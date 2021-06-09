接種後嚴重不良增5例 19歲女打AZ疫苗3天全身瘀青

指揮中心今天公布，新增5例疑似接種新冠肺炎疫苗後嚴重不良事件，其中一名19歲女性，在接種AZ疫苗後3天全身與四肢瘀青而就醫，所幸瘀青症狀已較消退，持續門診追蹤。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，疫苗接種速度大幅提升。根據中央流行疫情指揮中心最新統計，昨天共有1萬3247人次接種疫苗，累計74萬3578人次接種。今天新增26件疫苗接種後不良事件通報，其中21件為非嚴重不良事件、5件為疑似疫苗接種後嚴重不良事件。

5件疑似疫苗接種後嚴重不良事件中，指揮中心發言人莊人祥今天下午記者會中表示，該名19歲女性接種後3天出現呼吸喘、全身與四肢瘀青而就醫，檢測到血小板數正常範圍，D-dimer值異常，目前瘀青症狀已較消退，持續門診追蹤。

另4名嚴重不良事件皆為40多歲女性，第1例為接種後當天出現發燒、頭痛、噁心、肌肉痠痛及關節痛，約2天後緩解，於接種後6天後再發生相同症狀但新增視力模糊、腹痛、喘與眼睛痛而就醫，並收治住院診治，檢測到血小板數稍低，D-dimer值異常，目前狀況穩定，已出院，持續門診追蹤。

第2例為接種後3天出現左下肢麻木感，後續因麻木感持續並延伸到左右臂而就醫，已安排相關檢查，持續門診追蹤；第3例為接種後隔日出現注射部位出現紅腫而就醫通報。

第4例為接種後當天出現發燒、頭暈、冒冷汗、喘，頭痛、全身肌肉痠痛等症狀，但隔日症狀未緩解且四肢出現皮疹而至急診就醫，疑似過敏反應，目前已無不適。

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