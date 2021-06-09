苗縣3電子廠新增12例確診 移工仍居多數

苗栗縣今天新增12例確診個案，包括京元電子相關10人、超豐電子及智邦科技各1人，染疫者仍以外籍移工占多數。

中央流行疫情指揮中心今天公布苗栗縣新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土確診病例12例，其中外籍移工9例、本國3例。

苗栗縣政府指出，今天新增的12例來源分別為京元電子相關10人，其中1人為本國籍、9人為外籍移工；另外，超豐電子與智邦科技各1人，均為本國籍。目前確診個案已收治隔離中，相關足跡陸續公告於縣府網站。全縣至今累計確診個案336例。

苗栗縣長徐耀昌今天在疫情說明會中指出，縣內確診人數已有下降趨勢；目前企業快篩部分，除智邦科技昨天快篩602人有6人呈陽性反應外，包括上銀光電、旭宏金屬、宸鼎生物科技等公司之全廠快篩均全數陰性。

徐耀昌表示，苗栗縣今天獲中央撥配1100劑莫德納疫苗，將提供第一線專責病房醫護人員施打，上午他也當面向行政院副院長沈榮津反映爭取更多疫苗至苗栗，以便加速疫情控制，沈榮津允諾將代為傳達地方意見。

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