新北友共餐釀小港5確診 高市：親友造訪更要自保

高雄小港家族群聚案感染源為新北友人，因共餐、同處一室造成家族5人確診、398人隔離或自主健康管理。高市府衛生局今天提醒，若親友造訪，更要透過配戴口罩、安全距離自保。

小港4日出現新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）家族群聚案，首先公布20多歲男性案10472確診，經過持續匡列，妻子案10672及8個月大女兒案10673也陸續確診，最後案10472的祖母案11253及姨丈案11254在6日確診，全案累計5人感染。

經過高市溯源疫調，衛生局昨天表示，發現5月19日曾造訪案11253並留宿的新北三重密友，在北部5月下旬也因上呼吸道症狀就醫，通知新北市採檢後，核酸檢驗結果呈陽性，研判為小港家族群聚案感染源；目前匡列67人居家隔離、331人自主健康管理。

高市今天無新增確診者，但針對小港家族群聚案釀5人確診，市府衛生局簡任技正潘炤穎在防疫會議會後記者會說明，市府鎖定祖母案11253進行溯源疫調，並確認感染源為案11253三重60多歲友人案11775的過程。

潘炤穎指出，案11775在5月19日南下拜訪時，與案11253同處一室、共餐並留宿，案11775當時雖有輕微症狀，但沒有病識感；市府根據前後就醫紀錄，研判為指標個案，並通報給新北市政府，經過採檢後昨天確診。

潘炤穎表示，案11253後來在5月23日跟家庭聚餐，並接觸女嬰案10673，也造成女嬰父母染疫。他提醒，本案源自於南來北往、親密友人未戴口罩共餐，或共處一室無適當防護，若民眾端午連假有親友造訪，也要透過戴口罩、保持適當距離自保。

另外，衛生局也公布桃園確診個案10489。潘炤穎說明，這名40多歲男性5月28日到過苗栗京元電子，5月30日因公開車到高雄參與某公司維修，6月1日返回北部，並在6月4日確診，目前匡列公司、飯店等37名接觸者，無不明接觸者，不公布足跡。

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